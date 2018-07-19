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Rum Kamusunda en düşük ve en yüksek barem arasındaki maaş farkı 5 kat

Rum devlet memurlarının yeni maaş tablosuna göre en yüksek baremde çalışan memurun, düşük baremde çalışan memurdan 5 kat fazla maaş aldığı bildirildi.

Rum Kamusunda en düşük ve en yüksek barem arasındaki maaş farkı 5 kat

Rum devlet memurlarının yeni maaş tablosuna göre en yüksek baremde çalışan memurun, düşük baremde çalışan memurdan 5 kat fazla maaş aldığı bildirildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:44
Rum Kamusunda en düşük ve en yüksek barem arasındaki maaş farkı 5 kat

Rum devlet memurlarının yeni maaş tablosuna göre en yüksek baremde çalışan memurun, düşük baremde çalışan memurdan 5 kat fazla maaş aldığı bildirildi.
Fileleftheros memur maaşlarıyla ilgili geçen cuma günü yapılan ve 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olacak yeni maaş tablosuyla ilgili detayları Sayıştay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak aktardı.
Kamuya 2012 itibarıyla giren yeni memurların maaşlarının, önceki yıllarda kamuya girenlerin maaşlarından daha düşük olmasına da karar verildiği hatırlatılan habere göre en düşük barem olan “A-1”den maaş çeken memurun eline aylık Bin 258 (2012 ve sonrasında işe girenlerin eline geçen bin 132 Euro), en yüksek barem olan A-16’dan maaş çeken memurun eline de aylık 15 bin 94 Euro net maaş geçiyor.
 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 16:31
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