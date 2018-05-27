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Rum itfaiyesi tatbikatında iki gerçek yaralı

Rum İtfaiyesi’nin Cuma günü gerçekleştirdiği tatbikatta, iki kişinin kaza sonucu gerçekten yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Rum itfaiyesi tatbikatında iki gerçek yaralı

Rum İtfaiyesi’nin Cuma günü gerçekleştirdiği tatbikatta, iki kişinin kaza sonucu gerçekten yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:32
Rum itfaiyesi tatbikatında iki gerçek yaralı

Rum İtfaiyesi’nin Cuma günü gerçekleştirdiği tatbikatta, iki kişinin kaza sonucu gerçekten yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, tatbikat senaryosunda yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan kişilerin canlandırıldığını; ancak tatbikat sırasında, bilinmeyen bir nedenden ötürü, kaza meydana geldiğini ve itfaiye aracının devrildiğini, devrilen araçta bulunan 2 itfaiyecinin yaralandığını yazdı.

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Haberde, iki itfaiyecinin Larnaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıkları ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 

Son Güncelleme: 27.05.2018 17:23
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