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Rum İçişleri Bakanlığı’ndan Sizopulos’un kayınpederine Kıbrıs Türk malı kiralanması konusunda müdahale

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un kayınpederini kastederek, göçmen olmayan bir kişiye Kıbrıs Türk malının kiralandığı şeklindeki açıklamasının ardından duruma müdahalede bulunduğu belirtildi.  

Rum İçişleri Bakanlığı’ndan Sizopulos’un kayınpederine Kıbrıs Türk malı kiralanması konusunda müdahale

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un kayınpederini kastederek, göçmen olmayan bir kişiye Kıbrıs Türk malının kiralandığı şeklindeki açıklamasının ardından duruma müdahalede bulunduğu belirtildi.  

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:04
Rum İçişleri Bakanlığı’ndan Sizopulos’un kayınpederine Kıbrıs Türk malı kiralanması konusunda müdahale

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un kayınpederini kastederek, göçmen olmayan bir kişiye Kıbrıs Türk malının kiralandığı şeklindeki açıklamasının ardından duruma müdahalede bulunduğu belirtildi.  

Politis gazetesi ve diğer gazeteler Rum İçişleri Bakanlığı’nın konu hakkında yaptığı açıklamalara yer verdiler.

Habere göre bakanlık açıklamasında, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un kayınpederi Andreas Haralambidis’in, 12 Eylül 1972’de, ilk başta galeri daha sonra restoran haline dönüştürülen “Castle Tavern’”i Kıbrıs Türk malının kullanıcılarından kiraladığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, o dönemin Kıbrıs Türk Mallarının Korunması Komitesi’nin 1976 yılında, 1974 yılında Türk “işgali” sırasında gördüğü hasarı ve tamir masraflarını Andreas Haralambidis’in üstlenmesini ve söz konusu taşınmazı kullanıcılarıyla anlaşarak kiralamasını göz önünde bulundurarak söz konusu taşınmazı Haralambidis’e kiraladığını ifade etti.

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Rum İçişleri Bakanlığı geçmişte, tahliyeye ilişkin davalar olan anlaşmanın sonlandırılması için çabaların harcandığını ancak 1972’deki kira anlaşmasında kiracının sahip olduğu hakların göz önünde bulundurulduğunu, kiranın devam etmesine ilişkin anlaşmanın ise muhtemelen “kurumsal kiracı” şeklinde sonuçlandığını belirtti.

Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin ve Haralambidis’in kira anlaşmaları içerisine, devren kiralamayı yasaklayan maddenin dahil edilmediğinden söz eden İçişleri Bakanlığı, son kiralama süresinin 1 Ağustos 2016’dan 31 Temmuz 2019’a kadar olduğunu ancak bunun, bina çatısının “roof garden” olarak kullanılmasına ilişkin planının sunulmasıyla, 1 Nisan 2018’den 31 Temmuz 2019’a kadar olan dönem için yenilendiğini belirtti.

Açıklamada kira anlaşmasının yenilenmesiyle kira bedelinin 1500 Euro’dan 2 bin 200 Euro’ya çıktığından da bahsedildi.

Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk malına ilişkin her durumun yasal açıdan karmaşık olduğunu, Haralambidis’in durumunun da, ilgili yasanın devren kiralamayı yasaklamasına karşın, devren kiralığa izin veren,  yasal olarak düzenlenmiş anlaşma olarak ortaya çıktığını ifade etti.

DOĞRU İDARE İÇİN ÖNERİLER HAZIRLANIYOR

Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk mallarının geçmişin yanlışları ve eksiklikleri nedeniyle kötü yönetilmesinin Bakanlığın gündeminde olduğunu, buna bağlı Kıbrıs Türk mallarının doğru idare edilmesine yönelik bir dizi öneriler hazırladığını da belirtti.

Son Güncelleme: 31.05.2018 10:26
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