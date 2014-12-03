Rum İçişleri Bakanlığı’ndan Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne Kira Bedelleriyle İlgili Talimat

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne, güneydeki Kıbrıs Türk mallarının kira borçlarının tahsil edilme sürecini hızlandırması için talimat verdiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’nın, kira borçlularının borç miktarının fazla olması halinde taksitle tahsil edilebileceğini; ancak bu borçların gecikmesinin, kira borçlusunun işlerinin azalması veya ciddi insani konulardan kaynaklanması halinde taksitlerle ödenebileceğini belirttiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum İçişleri Bakanlığı, kira borçlarının ödenmemesi haline yasal tedbir yoluna gideceği uyarısında da bulundu.

Haberde, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, çiftçilere ekip biçmeleri için kademeli olarak Kıbrıs Türk arazisi verilmesi aşamasında bulunduğu, ancak daha önceleri olduğu gibi, geniş araziler verilmeyeceği kaydedildi.