Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’tan Talimat

Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un, bölgelerdeki Tapu Dairelerine “Kuzey’deki taşınmaz malların”, Kıbrıslı Rum’dan Kıbrıslı Rum’a devredilmesi işlemlerinin bedava yapılması talimatını gönderdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un, devir işlemlerinin Kıbrıslı Rum’dan Kıbrıslı Rum’a yapılması durumunda bedava yapılmasını öngören yasa tasarısını Bakanlar Kurulu’na zaten sunduğunu anımsatırken bunun onayının hala askıda bulunmasına karşın, devir işlemlerinin bedava yapılması konusunda talimat verdiğini yazdı.