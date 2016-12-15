Güney Kıbrıs:
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15 Aralık 2016 Perşembe 08:07

Rum Hükümetine Türkiye’nin AB’ye Katılım Müzakereleri Konusunda Eleştiri

Rum siyasi güçlerin, Rum Hükümeti’ne, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’ndeki Türkiye’nin AB’ye katılım süreciyle ilgili tutumundan ötürü eleştirilerde bulunduğu haber verildi.

Rum Hükümetine Türkiye'nin AB'ye Katılım Müzakereleri Konusunda Eleştiri
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 Rum siyasi güçlerin, Rum Hükümeti’ne, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’ndeki Türkiye’nin AB’ye katılım süreciyle ilgili tutumundan ötürü eleştirilerde bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, partilerin özellikle, Rum Hükümeti’nin, bloke edilmiş başlıkların Kıbrıs sorununu olumsuz etkileyebileceğini düşünen ülkelerin yanında durmayı tercih etmesine ilişkin hoşnutsuzluklarını dile getirdiklerini yazdı.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Hükümetin, birçok Avrupa  Parlamentosu Milletvekilinin, Türkiye’nin bu politikalarla AB’ye giremeyeceğini anlaması için gösterdiği çabaları görüşmeler uğruna feda ederek bir kez daha aynı hatayı yaptığını iddia etti.

Ekologlar AB’nin, Türkiye’nin katılım müzakereleri süreciyle ilgili tutumuna ilişkin memnuniyetini dile getirirken, Güney Kıbrıs’ın, Türkiye katılım sürecinin bloke edilmesinin Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerde soruna yol açacağı konusunda Almanya ile hemfikir olmasını eleştirdi.

ELAM ise Avusturya’nın kararını memnuniyetle karşılarken, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerden ötürü Türkiye katılım sürecinin dondurulmasından yana olmayan ve Slovakya  Başkanlığı’nın uzlaştırıcı önerilerini destekleyen Rum Hükümeti’nin tutumunu erleştirdi.

AVUSTURYALI BÜYÜKELÇİ ANKARA’YI ELEŞTİDİ.AVUSTURYA GÜNEY KIBRIS’IN TUTUMUNA SAYGI DUYUYOR

Öte yandan Simerini gazetesine göre Avusturya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Karl Müller, Türkiye’nin özellikle darbe girişiminin ardından AB’nin ilkelerinden ve yükümlülüklerinden uzaklaştığını iddia etti.

Müller, bu durum nedeniyle Slovakya’nın, katılım müzakereleri sürecinin devamının doğru olmadığını düşündüğünü söyledi.

Kıbrıs sorunundan dolayı Türkiye’nin katılım sürecinin karşısında olmadıklarını belirten Müller, Güney Kıbrıs’ın Konsey’deki tutumuyla ilgili bir soru karşısında, perde gerisinde kapsamlı bir diyaloğun yapıldığını ve farklı yaklaşımlarına rağmen Avusturya’nın Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin hiçbir şekilde yaralanmaması ya da tehlikeye atılmaması gerektiğine dair Güney Kıbrıs’ın tezine saygı duyduğunu vurguladı.

Müller, müzakerelerin kritik bir aşamada bulunduğunu ve Güney Kıbrıs’ın tutumunu kesinlikle anladıklarını da ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelere ülkesinin desteğini belirten Müller, Kıbrıs konferansının sorulması üzerine, AB’nin 28 üye ülkesinin süreçle ilgilendiğini, zira konunun üye bir ülkeyle alakalı olduğunu söyledi.


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