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Rum Hükümeti ve DİSİ’den AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya yanıt

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve DİSİ’nin, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun son iki gündür yapmış olduğu açıklamalara yanıt verdiği belirtildi.

Rum Hükümeti ve DİSİ’den AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya yanıt

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve DİSİ’nin, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun son iki gündür yapmış olduğu açıklamalara yanıt verdiği belirtildi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 08:25
Rum Hükümeti ve DİSİ’den AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya yanıt

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve DİSİ’nin, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun son iki gündür yapmış olduğu açıklamalara yanıt verdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, dün basında yer alan söyleşisinde, “birisinin, olguları iki devlete dayalı çözüme sürüklemesi hainliktir” şeklinde açıklama yaptığını, ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in böyle bir şey yapıp yapmadığı şeklindeki soru üzerine ise “yorum yapamam, anlayan anlar” ifadesini kullandığını anımsattı.
Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu yaptığı yazılı açıklamada, AKEL ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, tüm herkes Türk tarafının sorumlu olduğunu bilirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i eleştirmekte ısrarlı olmayı elinde bulundurduğunun görülmekte olduğunu ifade etti.
Prodromu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun cumartesi akşamı söylediklerini yorumlayarak, AKEL’in Crans Montana’daki müzakerede ne söylediğini unutarak ve de bir çözümü tehlikeye atanların güvenlik konuları olduğunu görmezden gelerek, ulusal meseleyi şu anda sırf muhalefet uğruna muhalefet mantığıyla ele aldığını belirtti.

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Hükümet’in, bu gidişatta AKEL’i takip etme niyetinde olmadığını söyleyen Prodromu, dikkatin şu anda, Türkiye’ye ve BM Genel Sekreteri’nin-ki bizim taraf ilk baştan itibaren bunu yaptı- danışman atama niyetine yanıt verilip verilmeyeceği konusuna çevrildiğini ifade etti.
Politis gazetesine göre DİSİ Milletvekili Dimitris Dimitriu ise, dün yaptığı açıklamada, kendi taraflarında birliğin sağlanmaması durumunda çıkmazın aşılmasının söz konusu olamayacağını belirtti.
Dimitriu, AKEL’in bugünkü durgunluk ve çıkmazın sorumlusu olarak Anastasiadis’i suçlamakta ısrar ettiğini, ancak Türk tarafının, BM Genel Sekreteri’nin özel temsilci(gazetede bu ifade yer aldı) olarak Jane Holl Lute'nin atanmasını kabul etmediğinden söz etmediğini de ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 04.06.2018 11:48
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