Rum Hükümeti Kapalı Bölge Maraş Konusunda BM’ye Başvuruyor

Rum Yönetimi’nin, Kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılacağı iddiaları üzerine BM’ye başvuru yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Marontilerin KKTC’deki köylerine geri dönmeleri için hazırlıkların başladığına işaret edilen haberde, Maronitlerin köylerine dönüşlerinin, kapalı bölge Maraş’ın açılmasıyla ilişkilendirildiğine ilişkin haberlere de dikkat çekildi.

Politis gazetesi, konuyla ilgili habere, “Hükümet BM’ye Yöneliyor – Kasulidis: Maraş’ın Açılması İşgalin Yayılımıdır” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında yer verdi.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis dün Rum Radyosu’na (RİK) yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin “Türk niyetlerini BM ve diğer yerlere şikayet edeceğini” söyledi.

Kasulidis, kapalı bölge Maraş’ın açılmasının “işgalin genişlemesi anlamına geleceğini hukuki olarak kanıtlayan bir belge hazırlamakta olduklarını” belirtti.

Maronitlerin köylerine geri dönmeleri konusunda ise “dönmek isteyen kimseye engel olmayacaklarını” vurgulayan Kasulidis, Kıbrıs Türk tarafının hareketlerinin “izlenim ve oldubittiler yaratmayı hedeflediği” iddiasında bulundu.

Kasulidis, “Türkiye gerçekten ilgilenseydi, Kıbrıs Rum idaresi altında geri dönüşe izin verirdi” şeklinde konuştu.

Alithia gazetesi ise “İçten Pazarlıklı Oyunlar – Hükümetten Maraş’ın Kıbrıs Türk İdaresinde Açılmasını Engelleme Hareketi” başlığı atında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in yanı sıra sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos ve AKEL’in açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre, Galanos, Türklerin asıl niyetinin ve gazete haberlerindeki bilgilerin doğruluğunun kesinleştirilmesi gerektiğini belirterek, birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Kapalı Maraş’ın iadesinin gerçek olması durumunda bunun Kıbrıslı Rumlar için güvenli olmayacağı iddiasında da bulunan Galanos, konuyu çarşamba günü Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, perşembe günü de Dışişleri Bakan Yoannis Kasulidis ve Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’le görüşeceğini belirtti.

AKEL’den dün yapılan açıklamada ise, “Türkiye’nin oldubittiler ilan ederek, olumsuz durumu suistimal ettiği” iddia edilirken, “başka oldubittilerin uygulamaya konmasından da endişe edildiği, Anastasiadis’in sorumluluğu üstlenmesi ve önleyici tedbirler alma yoluna gitmesi gerektiği” vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

“Fileleftheros: “Maraş Konusunda Da Hareket – Hükümet İşgalin Yayılmasını Şikayet Etmek İçin BM’ye Gidiyor”; Haravgi: “Maronitlerden Sonra Sıra Maraş’ta”.