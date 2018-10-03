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Rum Hükümeti İle AKEL Arasında F16 Tartışması

Rum Hükümeti İle AKEL Arasında F16 Tartışması

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:30
Rum Hükümeti İle AKEL Arasında F16 Tartışması

“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 58’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla 1 Ekim tarihinde yapılan resmi geçit töreni sırasında F16 uçaklarının uçması Rum Hükümeti ile AKEL arasında tartışma yarattı. 

Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği haberinde, kutlamalar sırasında iki adet F16 uçağının resmi geçit sırasında uçmasının, muhalefet partisi AKEL’i rahatsız ettiğini yazdı. 

Haberde uçakların yanı sıra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 1 Ekim dolayısıyla yaptığı açıklamada kullandığı bazı ifadelerin de AKEL’de hoşnutsuzluğa neden olduğunu belirten gazete, AKEL’in Anastasiadis’in kullandığı “iç çekişme” ifadesini eleştirdiğini belirtti. 

Rum haber sitelerinde çıkan haberlere göre Anastasiadis, törendeki konuşmasında, 1 Ekim’in “vatanın sömürge boyunduruğundan kurtuluşu konusunda kendilerini onurlu hissedecekleri bir gün” olduğunu belirterek, “müdahaleler, iki toplum arasındaki karışıklıklar ve Atina Cuntası’nın darbesine yol açan iç çekişmelere değinmiş ve  günün, geçmişe bakma ve düşünme günü olduğundan” söz etmişti. 

Habere göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu açıklamasında, Anastasiadis’in kullandığı “iç çekişme” ifadesinin kabul edilmez olduğunu belirterek, bunun kınanılacak bir ifade olduğunu söyledi. 

Bu ifadeyle Anastasiadis’in EOKA-B’nin yasadışı katilleri ile meşruiyet ve demokrasi savunucularını aynı kefeye koyduğunu belirten Stefanu, bunun bir hakaret olduğu yorumunda bulundu. 

Stefanu ayrıca, Anastasiadis’in, bu ifadeyle Kıbrıs Cumhuriyeti savunucularına gereken saygının verilmesine yönelik tüm söylediklerini geçersiz kıldığını belirtti. 

F16 uçakları konusunda ise Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereler perspektifine ilişkin kritik bir aşamada bulunulduğuna işaret eden Stefanu, “Kıbrıs Türk toplumuna ve uluslararası topluma nasıl bir mesaj vermek istiyoruz?” sorusunu sordu. 

Habere göre Rum Hükümeti ise AKEL’den yapılan açıklamalar sert bir dille yanıt verdi. 

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, AKEL’in her şeye karşı muhalefet olmaya çalıştığını söyledi.

AKEL’in geçen yıl da F16’lar konusunda aynı tepkiyi gösterdiğini, ancak AKEL’in Rum Başkanlık seçimleri için desteklediği Stavros Malas’ın F16’ları “selamladığını” belirten Prodromu, Yunan uçaklarının uçuşunun sembolik niteliğinin olduğunu belirterek, bunların, Yunanistan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne yönelik dayanışmasını vurgulamayı hedeflediğini ifade etti.

Prodromu, AKEL’i partisel çıkarlar elde etmeye çalışmaya bir son vermeye ve F16’lara Kıbrıs Rum halkının baktığı gibi bakmaya çağırdı.

 

Son Güncelleme: 03.10.2018 12:15
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