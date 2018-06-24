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Rum hükümet sözcüsü prodromu, AKEL’e yanıt verdi

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM kararlarında belirlenen, aranan çözüm şekline yönelik Kıbrıs Rum tarafının tutumunun, sabit ve değişmez olduğunu ifade etti.

Rum hükümet sözcüsü prodromu, AKEL’e yanıt verdi

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM kararlarında belirlenen, aranan çözüm şekline yönelik Kıbrıs Rum tarafının tutumunun, sabit ve değişmez olduğunu ifade etti.

24 Haziran 2018 Pazar 07:52
Rum hükümet sözcüsü prodromu, AKEL’e yanıt verdi

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM kararlarında belirlenen, aranan çözüm şekline yönelik Kıbrıs Rum tarafının tutumunun, sabit ve değişmez olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, AKEL Milletvekili ve Politbüro üyesi Eleni Mavru’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik eleştirilerine yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Eleni Mavru açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bir yandan yeniden birleşmenin tercihi değil tek yolu teşkil ettiğini söylediğini, diğer yandan da iki bölgeli, iki toplumlu federasyon yerine iki bağımsız devlete ilişkin çözüm hakkında düşünülmesi gerektiğini ima ettiğini belirterek Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum halkına net cevaplar vermesi gerektiğini ifade etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çözüm şekline ilişkin görüşünün değişmediğini ayrıca BM’nin önüne müzakerelerde resmi şekilde kalıcı olarak sunulduğunu belirtti.

Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu raporuna atıfta bulunarak burada, BM’den üst düzey bir yetkilinin her iki tarafla derinlemesine istişarelere sahip olacağından söz ettiğini, bunun da Anastasiadis’in diyaloğun yeniden başlaması için iyi bir hazırlığın olması gerektiği şeklindeki ilk başta yapmış olduğu öneriyi teyit ettiğini ifade etti.

Prodromu, Kıbrıs Türk tarafının müzakereye katılması ve tavrının, Türkiye’deki gelişmelere bağlı olduğunu da iddia etti. 

BM Genel Sekreteri Guterres’in Crans-Montana’daki başarısızlığın ardından, müzakeresiz yaklaşık bir yıl geçmesini endişeyle tespit ederken, haklı olduğunu belirten Prodromu, herkesin -ki bunun arasında AKEL de var-  bunun esas nedenin, Türk tarafının isteksizliği ve Türkiye’deki bugünkü seçimler olduğunu da tespit ettiklerini savundu.   

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Prodromu, “Türk işgalinin, yasa dışı olduğunu ve devleti teşkil etmesinin söz konusu olmadığını, müzakerelerin de işgalin sonlandırılması için yapıldığını” iddia etti.

AKEL’DEN PRODROMU’YA YANIT

Haravgi gazetesine göre AKEL, bir açıklamaya yaparak Hükümet Sözcüsü Prodromu’ya yanıt verdi.

AKEL açıklamasında, Prodromu’ya, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunan “Lifo” web sitesine verdiği söyleşiyi bir kez daha okuması yönünde telkinde bulundu.

NEOFİTU

Alithia gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunan “Lifo” isimli web sitesinde yer alan söyleşisinde  “zamanın, iki bölgeli iki toplumlu federasyon yerine iki devlet yaratılmasının daha avantaj olacağını gösterip göstermediği” sorusuna verdiği yanıtı yorumladı.

Neofitu, bunun (yanıtın) doğru bir siyasi düşünce olduğunu, iki bölgeli, iki kesimli federal çözüm aracılığıyla, Kıbrıs halkının bütününün, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların, Maronitlerin, Ermenilerin ve Latinlerin güvenliğini ve refahını garanti altına almak istediklerini belirtti.   

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Son Güncelleme: 24.06.2018 11:02
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