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Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’ten Ankara Ve Uluslararası Topluma Mesaj

Atina’da bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, uluslararası toplumun yanı sıra, Avrupa ve Ankara’ya “net mesajlar” gönderdiği belirtildi.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’ten Ankara Ve Uluslararası Topluma Mesaj

Atina’da bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, uluslararası toplumun yanı sıra, Avrupa ve Ankara’ya “net mesajlar” gönderdiği belirtildi.

21 Kasım 2014 Cuma 11:44
Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’ten Ankara Ve Uluslararası Topluma Mesaj
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 Atina’da bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, uluslararası toplumun yanı sıra, Avrupa ve Ankara’ya “net mesajlar” gönderdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndaki siyasi bir etkinlikte konuşan Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’i içerisindeki “meydan okumalarını ve metotlarını” şikayet etti.

Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına müdahil olanların, özelikle AB’daki ortaklarla ve Güney Kıbrıs’ı stratejik ortak olarak gösterenlerin, kabul edilemez bu durumun sonlandırılmasına kararlı eylemlerle katkı koyması gerektiğini ifade eden Hristodulidis, Türk faaliyetlerinin, yeni bir durum yaratılmasından öte başka bir şeyi teşkil etmediğini savundu.

Hristodulidis, Ankara’nın, NAVTEX yayımlamakla “kışkırtıcı faaliyeti” ileriye götürme nedenlerini ve müzakerelerde hiçbir zaman ortaya konmayan enerji konusunu neden gündeme getirdiğini açıklaması gerektiğini ileri sürdü.

Hristodulidis konuşmasında ayrıca Kıbrıs Rum tarafının, “Türk meydan okumaları” sürdüğü sürece tehditler altında müzakerelere katılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Doğal gazın, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine olanak sağlayacak çözüm için bir teşvik olduğunu belirten Hristodulidis, Kahire Deklarasyonu’ndan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Doğu Akdeniz bölgesinde refah, barış ve istikrarın sağlanmasına ilişkin ortak çabalara katkı koymaları için bölge ülkelerine çağrıda bulundu.

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