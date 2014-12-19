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Rum Havayolları Şirketi’nin Ticari İşletme İzni İptal Edilme Noktasında

Rum Havayolları Şirketi’nin, mali durumu ümitsiz olduğundan ilgili yasa uyarınca yapması gereken; 2013 yılına dair mali bilançosunu, ekonomisinin sağlıklı olup olmadığı v.b. dair durum raporunu sunamadığı bu nedenle ticari işletme izninin iptal edilme noktasına geldiği haber verildi.

Rum Havayolları Şirketi’nin Ticari İşletme İzni İptal Edilme Noktasında

Rum Havayolları Şirketi’nin, mali durumu ümitsiz olduğundan ilgili yasa uyarınca yapması gereken; 2013 yılına dair mali bilançosunu, ekonomisinin sağlıklı olup olmadığı v.b. dair durum raporunu sunamadığı bu nedenle ticari işletme izninin iptal edilme noktasına geldiği haber verildi.

19 Aralık 2014 Cuma 10:25
Rum Havayolları Şirketi’nin Ticari İşletme İzni İptal Edilme Noktasında
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Rum Havayolları Şirketi’nin, mali durumu ümitsiz olduğundan ilgili yasa uyarınca yapması gereken; 2013 yılına dair mali bilançosunu, ekonomisinin sağlıklı olup olmadığı v.b. dair durum raporunu sunamadığı bu nedenle ticari işletme izninin iptal edilme noktasına geldiği haber verildi.

Alithia “Kıbrıs Havayolları İçin Olanaklar Dar... Oksijen Azalıyor” başlıyla manşete çektiği haberinde Rum Ulaştırma Bakanlığı Hava Taşımacılığı Lisans Otoritesi’nin, Rum Havayolları Şirketi’nin ticari işletme iznini iptal etmeye karar verdiğini yazdı.

Gazete Hava Taşımacılığı Lisans Otoritesi’nin Rum Havayolları Şirketi’ne gönderdiği resmi yazıda, şirketi, argümanlarını dinlemek üzere 8 Ocak’ta görüşmeye çağırdığını ve o tarihe kadar ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda şirketin iznini iptal edeceği uyarısında bulunduğunu yazdı.

Otorite Başkanı Alekos Mihailidis’in imzasını taşıyan uyarı mektubunun fotokopisine de yer verilen haberde şirketin mali yeterliliğiyle ilgili mali durum bilançosunu sunmadığı ve ilgili tüzüklere uyduğunu gösteren yeterli veri göndermediği, yasal yükümlülüklerini 8 Ocak’a kadar yerine getirmemesi halinde şirketin ticari işletme izninin iptal edileceği kaydedildi.

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