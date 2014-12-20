Rum Hakem Şikeli Maçlar Konusunda İfade Vermeye Devam Ediyor

Rum hakem Marios Panayis, futboldaki şike iddiaları konusunda polise ifade vermeye devam ediyor.

Panayis’in ifadesinin dünden itibaren Başsavcının elinde bulunduğunu yazan Politis gazetesi, Panayis’in dün beş saatlik ifade daha verdiğini ve iddialarını kanıtladığını düşündüğü belgeleri polise verdiğini kaydetti.

Panayis’in ifadesi üzerine şu ana kadar herhangi birinin tutuklanması gereği ortaya çıkmadığını kaydeden gazete, başkalarının da ifade vermeye çağrılacağını belirtti.

Gazete, ifadeye çağrılacak olanların başında KOP Başkanı Kostakis Kutsokumnis ile KOP Başkan Yardımcısı’nın bulunduğunu ekledi.