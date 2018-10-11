banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94789
ALTIN
232.869
DOLAR
5.9992
STERLİN
7.9198
EURO
6.9409
Araçdan hırsızlık
ARAÇDAN HIRSIZLIK
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Cinayet zanlısı aranıyor!
CİNAYET ZANLISI ARANIYOR!
banner282
Flaş Haber
Cinayet zanlısı aranıyor!
Kapat

Rum Gümrüğü Pile’li Sahi’nin İşyerine Baskın Düzenledi

Rum Gümrüğü Pile’li Sahi’nin İşyerine Baskın Düzenledi

11 Ekim 2018 Perşembe 09:54
Rum Gümrüğü Pile’li Sahi’nin İşyerine Baskın Düzenledi

Rum Gümrük makamları, karma köy Pile’de sakin Ahmet Mehmet Sahi isimli Kıbrıslı Türk’e ait fırına baskın düzenledi. 


Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum gümrükçülerin BM Barış Gücü’nden izin alarak Salı gecesi saat 19.30’da gerçekleştirdiği baskında, Sahi’ye ait fırında “fırıncılıkla alakası bulunmayan, gümrük bedeli 88 bin, piyasa değeri 300 bin Euro olduğu tahmin edilen” ürünlerle karşılaşıldığını iddia etti.


İddiaya göre fırında, gümrüksüz (kaçak) mal bulundurmaktan tutuklanan bir Rum gencin  Larnaka Mahkemesi’nde verdiği ifade üzerine baskın yapılan binada 655 karton sigara, bin 82 paket sigara, 263 bin 232 gram sarma sigara tütünü, 3,5 kilo nargile tütünü, 688 (dal) puro ve 58 büyük puro, 38 kutu Türk menşeli uyarıcı hap ve çeşitli cinsel amaçlı içeriğe sahip paket bulundu. Binanın soğutucu odasında ise 38 düzine pulya saptandı.


Gazete Ahmet Mehmet Sahi hakkında tutuklama emri bulunduğunu, fırın binasında bulunan iki çalışanının ise tutuklandığını kaydetti.


Rum Gümrük yetkililerinin, Pile içerisinde ana cadde üzerindeki fırına baskınının BM Barış Gücü mensuplarının huzurunda gerçekleştiği de kaydedilen habere göre, Sahi’nin Kıbrıslı Türk komşularının haber vermesi üzerine KKTC polisi bölgeye geldi ve işlemi izledi. 


Gazete Sahi’nin KKTC polisinin varlığından “cesaret alarak” kendisini sorgu için almak isteyen Rumlara itiraz ettiğini, bu nedenle hakkındaki tutuklama emrinin yerine getirilemediğini ancak bu emir için de Barış Gücü’nden yardım isteneceğini haberine ekledi. 


Öte yandan Politis Limasol’un “Kilan” (Ceylan) köyü ihtiyar heyeti üyesinin (K/46) evine geçen cumartesi sabayı el bombası atılması olayıyla ilgili olarak, ihtiyar heyeti sekreterinin 22 yaşındaki oğlunun tutuklandığını bildirdi.


Habere göre polis araştırmasında, 22 yaşındaki Rum’un köy ihtiyar heyeti üyesi kadını daha önce “annesinin başına bir şey gelirse kendisine  kötülük yapacağı” tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı. 

Son Güncelleme: 11.10.2018 13:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prodromu Ermenistan’a Gidiyor
Prodromu Ermenistan’a Gidiyor
Yatırım Karşılığı Pasaport Uygulamasına Yaptırım Talebi
Yatırım Karşılığı Pasaport Uygulamasına Yaptırım Talebi
Avustralya’da Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Kıbrıslı Türk
Avustralya’da Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Kıbrıslı Türk
Mars’ın Geleceği Güney Kıbrıs’taki Uluslararası Sempozyumda Ele Alınacak
Mars’ın Geleceği Güney Kıbrıs’taki Uluslararası Sempozyumda Ele Alınacak
Belçika’daki Kara Para Ve Hileli Maç Skandalının Ucu Güney Kıbrıs’ta
Belçika’daki Kara Para Ve Hileli Maç Skandalının Ucu Güney Kıbrıs’ta
“Doğu Akdeniz’deki Oyuna Artık ABD De Giriyor”
“Doğu Akdeniz’deki Oyuna Artık ABD De Giriyor”
Güzelyurt Kökenli Rumlardan Büyükelçiliklere Mektup
Güzelyurt Kökenli Rumlardan Büyükelçiliklere Mektup
Neofitu’nun Brüksel Temasları
Neofitu’nun Brüksel Temasları
Akel: “Gevşek Federasyon Guterres Çerçevesine Aykırı”
Akel: “Gevşek Federasyon Guterres Çerçevesine Aykırı”
Kıbrıs’ta Gizli Amerikan Üssü
Kıbrıs’ta Gizli Amerikan Üssü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim