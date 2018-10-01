Rum Gazeteleri Yarın Yayınlanmayacak

Rumların “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıldönümü olan 1 Ekim’de resmi tatil yapmaları nedeniyle, Rum gazeteleri yarın yayımlanmayacak.
Gazeteler, yayınlarını Çarşamba günü sürdürecek.
umların “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıldönümü olan 1 Ekim’de resmi tatil yapmaları nedeniyle, Rum gazeteleri yarın yayımlanmayacak.
Rumların “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıldönümü olan 1 Ekim’de resmi tatil yapmaları nedeniyle, Rum gazeteleri yarın yayımlanmayacak.
Gazeteler, yayınlarını Çarşamba günü sürdürecek.