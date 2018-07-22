banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
banner282

Rum Gazeteciler Birliği’ne Sözlüğü Resmi Olarak Reddetmesi Çağrısı!

Güney Kıbrıs’taki “İfade Özgürlüğü İnisiyatifi’nin”, Rum Gazeteciler Birliğini (ESK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlüğü resmi olarak reddetmeye çağırdığı ifade edildi.

Rum Gazeteciler Birliği’ne Sözlüğü Resmi Olarak Reddetmesi Çağrısı!

Güney Kıbrıs’taki “İfade Özgürlüğü İnisiyatifi’nin”, Rum Gazeteciler Birliğini (ESK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlüğü resmi olarak reddetmeye çağırdığı ifade edildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:26
Rum Gazeteciler Birliği’ne Sözlüğü Resmi Olarak Reddetmesi Çağrısı!


Güney Kıbrıs’taki “İfade Özgürlüğü İnisiyatifi’nin”, Rum Gazeteciler Birliğini (ESK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlüğü resmi olarak reddetmeye çağırdığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesine göre inisiyatif açıklamasında, ESK Yönetim Kurulu’nu, önümüzdeki günlerde, ESK Fahri Başkanı Andreas Kannauros’un da tavsiye ettiği gibi, sözlüğün kabul edilemez olarak resmen reddedilmesi ve iade edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılması için, derhal olağanüstü toplantı yapmaya çağırdı.

 

banner288
Son Güncelleme: 22.07.2018 14:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nestoras Nestoros: “Kayıp Yakınlarına Yanıtlar Vermemiz Gerekir”
Nestoras Nestoros: “Kayıp Yakınlarına Yanıtlar Vermemiz Gerekir”
Rum-Yunan “Savunma Ekseninde Yeni Stratejik Doktrin”
Rum-Yunan “Savunma Ekseninde Yeni Stratejik Doktrin”
Kayıplar Konusu…
Kayıplar Konusu…
Rum Kooperatif Bankası’nın Satılması Kamu Borcunu Artırdı
Rum Kooperatif Bankası’nın Satılması Kamu Borcunu Artırdı
İngiliz Yüksek Komiseri: “ilk Kez Son Fırsat Denmiyor”
İngiliz Yüksek Komiseri: “ilk Kez Son Fırsat Denmiyor”
Lute’un “liderler Arasında Yüz Yüze Görüşme Hedeflediği” İddia Edildi
Lute’un “liderler Arasında Yüz Yüze Görüşme Hedeflediği” İddia Edildi
“Türkiye Tutumunu Değiştirmezse Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Rumlardan Veto”
“Türkiye Tutumunu Değiştirmezse Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Rumlardan Veto”
Çinlilerden 75 Milyon Euro’luk Yatırım
Çinlilerden 75 Milyon Euro’luk Yatırım
“Tavros” (Pamuklu) Bölgesinde Ayin
“Tavros” (Pamuklu) Bölgesinde Ayin
Avrupa Komisyonu Çözüm İçin Yardıma Hazır
Avrupa Komisyonu Çözüm İçin Yardıma Hazır

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim