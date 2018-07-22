Rum Gazeteciler Birliği’ne Sözlüğü Resmi Olarak Reddetmesi Çağrısı!



Güney Kıbrıs’taki “İfade Özgürlüğü İnisiyatifi’nin”, Rum Gazeteciler Birliğini (ESK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlüğü resmi olarak reddetmeye çağırdığı ifade edildi.



Fileleftheros gazetesine göre inisiyatif açıklamasında, ESK Yönetim Kurulu’nu, önümüzdeki günlerde, ESK Fahri Başkanı Andreas Kannauros’un da tavsiye ettiği gibi, sözlüğün kabul edilemez olarak resmen reddedilmesi ve iade edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılması için, derhal olağanüstü toplantı yapmaya çağırdı.



