banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 YAŞINDAKİ SILA KURTARILAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Akım hırsızı yakalandı
AKIM HIRSIZI YAKALANDI
banner282

Rum Gazeteciler Birliği’nden sözlük açıklaması

Rum Gazeteciler Birliği (ESK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Ofisi tarafından Kıbrıs sorunu hakkında, Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler tarafından ortak kabul edilen bir sözlük hazırlanması ve sunulması çalışmalarına müdahil olmadığını açıkladı.

Rum Gazeteciler Birliği’nden sözlük açıklaması

Rum Gazeteciler Birliği (ESK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Ofisi tarafından Kıbrıs sorunu hakkında, Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler tarafından ortak kabul edilen bir sözlük hazırlanması ve sunulması çalışmalarına müdahil olmadığını açıkladı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:24
Rum Gazeteciler Birliği’nden sözlük açıklaması

Rum Gazeteciler Birliği (ESK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Ofisi tarafından Kıbrıs sorunu hakkında, Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler tarafından ortak kabul edilen bir sözlük hazırlanması ve sunulması çalışmalarına müdahil olmadığını açıkladı.

Alithia gazetesi, Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangos’un dün konuya ilişkin açıklamasında, ortak sözlük hazırlanması faaliyetlerine katkıda bulunduğu yönünde ESK’ya yöneltilen suçlamalara yanıt verdiğini yazdı.

banner277
Habere göre Frangos, bu tür bir sözlük hazırlanmasının Rum Gazeteciler Birliği’nin görev ve yetki alanının dışında kaldığını konunun gündeme geldiği ilk günden dile getirdiklerini belirtirken, sözlüğün hazırlanmasında yer almadıklarını vurguladı.

Gazete, Rum Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Teoharus’un da konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için “Kıbrıs’ın iki lideri” teriminin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söylediğini yazdı.

Teoharus, Rum hükümetinin bu konudaki sessizliğini de eleştirdi.
 

banner288
Son Güncelleme: 23.06.2018 10:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Larnaka Liman Ve Marinasının Geliştirilmesi Planları
Larnaka Liman Ve Marinasının Geliştirilmesi Planları
Hristodulidis Rodos’taki toplantıda konuştu
Hristodulidis Rodos’taki toplantıda konuştu
Büyük Britanya Silahlı Kuvvetler Bakanı Güney Kıbrıs’ta
Büyük Britanya Silahlı Kuvvetler Bakanı Güney Kıbrıs’ta
Limasol’daki Yangın Söndürüldü…15 Hektar Alan Yandı
Limasol’daki Yangın Söndürüldü…15 Hektar Alan Yandı
Rum, İsrail ve Yunan Savunma Bakanları Larnaka’da Görüştü!
Rum, İsrail ve Yunan Savunma Bakanları Larnaka’da Görüştü!
Güney’de İki Yeni Yangın…
Güney’de İki Yeni Yangın…
AKEL Milletvekilleri Demirtaş’ın Serbest Kalmasını İstiyor...
AKEL Milletvekilleri Demirtaş’ın Serbest Kalmasını İstiyor...
"Hellim Dosyasında “Yeşil Hat Tüzüğü Kaynaklı Siyasi Pürüz”
"Hellim Dosyasında “Yeşil Hat Tüzüğü Kaynaklı Siyasi Pürüz”
Avrupa Komisyonu’nun Raporuna Göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye Gelen Avrupalı Turist Sayısında Artış
Avrupa Komisyonu’nun Raporuna Göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye Gelen Avrupalı Turist Sayısında Artış
Bir sonraki Uluslararası Havalimanları Konseyi toplantısı Limasol’da
Bir sonraki Uluslararası Havalimanları Konseyi toplantısı Limasol’da

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim