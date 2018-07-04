Rum Gazeteciler Birliği’nden Sözlük Açıklaması!

Rum Gazeteciler Birliği’nin (ESK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Kıbrıs’ta basının ortak kabul görecek bir dil kullanması için bir konsensüs sözlüğü oluşturulması inisiyatifi konusundaki eleştirilerine yanıt verdiği ve sözlüğü gazetecilerin değerlendireceğini belirttiği ifade edildi.



Politis gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanların, AGİT’in inisiyatifi çerçevesinde hazırlamakta oldukları sözlüğün tamamını veya bir kısmını benimsemeye karar verip vermemenin, her gazetecinin hakkı olduğunu ifade eden ESK, gazetecileri, verdikleri kararı ölçülü ve ılımlı bir şekilde uygulamaya çağırdı.



Sözlüğü, hayatın ta kendisinin ve günlük gazetecilik pratiğinin değerlendireceğini ifade eden ESK, sözlüğün başarı veya başarısızlığı ile kabul edilip edilmemesinin, kısa bir süre içerisinde apaçık ortaya çıkacağını kaydetti.



Bir grup gazetecinin imza koyduğu protesto mektubu konusunda ise ESK, gazeteciler ESK’e başvurduğu zaman “bunun açık kapıları zorlamak gibi olduğunu, çünkü ESK’in var olan her türlü endişe, tereddüt, bocalama veya şikâyetleri anladığını, bundan dolayı da ön görüşme haricinde meseleye dahil olmadığını” belirtti.



AGİT’e, bunun misyonları içerisine girmediğini belirttiklerini de dile getiren ESK, Rum Gazeteciler Birliği’nin gazetecileri bölmek değil, birleştirmek için burada olduğunu sözlerine ekledi.



