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Rum Futboluyla İlgili Şike İddiaları

Uluslararası Rum hakem Marios Panayis’in, Rum futbolunu kontrol eden yasadışı bir grupla ilgili suçlamalarda bulunduğu haber verildi.

Rum Futboluyla İlgili Şike İddiaları

Uluslararası Rum hakem Marios Panayis’in, Rum futbolunu kontrol eden yasadışı bir grupla ilgili suçlamalarda bulunduğu haber verildi.

18 Aralık 2014 Perşembe 11:18
Rum Futboluyla İlgili Şike İddiaları
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 Uluslararası Rum hakem Marios Panayis’in, Rum futbolunu kontrol eden yasadışı bir grupla ilgili suçlamalarda bulunduğu haber verildi.

Politis gazetesi, manşetten yer verdiği haberinde, Panayis’in konuyla ilgili olarak DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a da atıfta bulunduğu yazdı. Gazete, AKEL’in Kiprianu’nun konuya herhangi bir şekilde müdahil olduğunu yalanladığını kaydetti.

DİSİ ile DİKO’nun ise herhangi bir tepkide bulunmadığını yazan gazete, Panayis’in polise şikeli maçlarla ilgili somut bilgiler vermeye hazır olduğunu; hiç kimseden ve tehditlerden korkmadığını söylediğini aktardı.

Rum polisinin bugün Panayis’in ifadesini almasının beklendiğini kaydeden gazete, Rum Futbol Federasyonu KOP’un ise, konuyla ilgili olarak bağımsız bir soruşturma memuru atanması konusunda açıklama yaptığını belirtti.

Haberde, Panayis’in KOP Başkanı Kostakis Kutsokumnis ile KOP Başkan Yardımcısı Yorgos Kumas’a cephe açtığı da ifade edildi.

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