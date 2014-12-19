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Rum Futbolunda Şike İddiaları…

Uluslararası maçlarda da görev yapan Rum hakem Marios Panayis’in, Rum futbolunu kontrol eden yasadışı bir grupla ilgili olarak basına yansıyan suçlamalarının ardından, dün Polise verdiği beş saatlik ifadede, sekiz kişinin isminden söz ettiği haber verildi.

Rum Futbolunda Şike İddiaları…

Uluslararası maçlarda da görev yapan Rum hakem Marios Panayis’in, Rum futbolunu kontrol eden yasadışı bir grupla ilgili olarak basına yansıyan suçlamalarının ardından, dün Polise verdiği beş saatlik ifadede, sekiz kişinin isminden söz ettiği haber verildi.

19 Aralık 2014 Cuma 10:25
Rum Futbolunda Şike İddiaları…
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RUM HAKEM PANAYİS DÜN POLİSE VERDİĞİ BEŞ SAATLİK “BOMBA İFADEDE” SEKİZ İSİMDEN SÖZ ETTİ…

 Uluslararası maçlarda da görev yapan Rum hakem Marios Panayis’in, Rum futbolunu kontrol eden yasadışı bir grupla ilgili olarak basına yansıyan suçlamalarının ardından, dün Polise verdiği beş saatlik ifadede, sekiz kişinin isminden söz ettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Panayis Sekiz İsim Verdi… Hakemden Şike ve Yasadışı Gruplarla İlgili Saldırgan İfade” başlıklarıyla manşete çıkardığı haberinde, Panayis’in bugün Rum futbolunu kontrol eden kişiler olarak, üç futbol unsuru ile beş hakemin ismini verdiği bildirildi.

Panayis’in ortada büyük bir “pislik” bulunduğu tablosu çizdiğini kaydeden gazete, Panayis’in 5 saatlik ifadesinde, hangi takımların yükselmeye gideceği ve hangilerinin korunacağına dair önceden alınmış kararlara atıfta bulunduğunu belirtti, öte yandan hangi futbolcuların sarı kart alacağı konusunda da direktifler verildiğini savundu.

Gazeteye göre Panayis, Rum Futbol Federasyonu KOP’tan bazı kişilerin, hakemlere ve kendisine telefon edip istedikleri bir takımı ikinci lige düşürmelerini istediklerini, itiraz ettikleri zaman ise yerlerine başkalarını atadıklarını da iddia etti.

Önceden karar verilmiş bu sonuçların arkasında, bazı kişilerin bu yolla zengin olduğu bahisler bulunduğunu yazan gazete, Panayis’in soruşturma memurlarına, iddialarını kanıtlayabilecek kayıtlı konuşmalara sahip olduğunu söylediğini de belirtti.

Gazete, Panayis’in bugün yeni bir ifade vereceğini ve elindeki konuşmaları da ortaya koyacağını ekledi.

Haber diğer gazetelerde de manşetlerde yer aldı.

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