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Rum Eski Bakan Kikis Kazamias Kıbrıs sorunu hakkında konuştu

Rum Eski Bakan Kikis Kazamias Kıbrıs sorunu hakkında konuştu

26 Ağustos 2018 Pazar 08:18
Rum Eski Bakan Kikis Kazamias Kıbrıs sorunu hakkında konuştu

Güney Kıbrıs’ta geçmiş dönemlerde Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yapan, şu anda ise Rialto Yönetimi Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Kikis Kazamias, Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunu hakkında konuştu.
Fileleftheros gazetesine göre, Kikis Kazamias, Kıbrıs sorunundaki durumun, çıkmaza doğru gitmekte olduğu endişesini taşıdığını belirtti.
Müzakereleri yakından takip eden kişilerin değerlendirmelerine bakıldığı zaman, Kıbrıs sorununda endişelenmekten başka bir şeye sahip olmadıklarını ifade eden Kazamias, ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakerelerin kaldığı yerden başlaması çağrısının önkoşulsuz ve şartsız olarak kabul edilmesinden de söz etti.
 

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Son Güncelleme: 26.08.2018 11:33
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