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Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Enerji Konulu Açıklamaları

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, enerji konularıyla ilgili sözleşmelerin şartlarının yeniden müzakere edilmesinin alışılmış bir uygulama olduğunu, çünkü bu tarz projelerin yeniden değerlendirilmesinin, petrol fiyatlarından etkilenen çeşitli senaryolar temelinde gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Enerji Konulu Açıklamaları

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, enerji konularıyla ilgili sözleşmelerin şartlarının yeniden müzakere edilmesinin alışılmış bir uygulama olduğunu, çünkü bu tarz projelerin yeniden değerlendirilmesinin, petrol fiyatlarından etkilenen çeşitli senaryolar temelinde gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Enerji Konulu Açıklamaları


“SÖZLEŞMELERİN YENİDEN MÜZAKERE EDİLMESİ ALIŞILMIŞ BİR UYGULAMA”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, enerji konularıyla ilgili sözleşmelerin şartlarının yeniden müzakere edilmesinin alışılmış bir uygulama olduğunu, çünkü bu tarz projelerin yeniden değerlendirilmesinin, petrol fiyatlarından etkilenen çeşitli senaryolar temelinde gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi.

Lakkotripis açıklamasında, bu çerçevede yalnızca şirketlerin değil, kendilerinin de sözleşmede bazı değişiklikler istediğini belirtti.

Alithia gazetesi “Sözleşmelerin Yeniden Müzakere Edilmesi Alışılmış Bir Uygulama” başlıklı haberinde, Lakkotripis’in dün RİK’e yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan edilen sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde” (MEB) bulunan 12’inci parseldeki “Afrodit” yatağının geliştirilmesine başlamaları için çabalamaları hedefiyle, diyaloğa gireceklerini söylediklerini ifade eden Lakkotripis, yatak beklediği müddetçe, paranın değerinin de azaldığını söyledi.

Gazeteye göre Lakkotripis “ExxonMobil şirketinin 10’uncu parselde yapacağı sondajlar konusunda ne olacak? Büyük miktarlarda doğal gaz tespit edilmesi durumunda Kıbrıs’ta terminal inşa edilmesi olasılığını düşünemeyecek miyiz?” şeklindeki soruya ise “Böyle bir şey söylemedim. Bu ikisi paralel gidecek” yanıtını verdi.

Şu an tamamen belirsiz olan bir şeye güvenmelerinin mümkün olmadığını ve sondajların, bunlardan hangi sonucun çıkacağı bilinmeyen faaliyetler olduğunu ifade eden Lakkotripis, sonuçlar çıktığında bunların parelel gideceğini, ancak bunun, bir konunun diğerine bağlı olması gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.

Afrodit yatağından elde edilecek gelirlerin, Rum kesimi için en kötü şartlarda ne olacağının kendisine sorulması üzerine ise Lakkotripis, bunun 18 yıl olarak hesaplanan proje süresince, geçerli petrol ve doğal gaz fiyatına bağlı olacağını ifade etti.

Şirketlerin talebine bir çözüm bulunması ve yatağın geliştirilmesine başlanması durumunda, ortaya ekonomik açıdan birçok fayda çıkacağını ifade eden Lakkotripis, istihdam alanları meydana getirileceğini de kaydetti.

Denizaltındaki altyapıların inşa edilmesi ve işleve konmasının kendilerine yaklaşık 7 buçuk milyar Euro’ya mal olacağını belirten Lakkotripis, Mısır’a yönelik boru hattı için de 1 milyar Euro daha gerekeceğini söyledi.

Lakkotripis, bunların, Rum Yönetiminin bugüne kadar gördüğü en büyük projeler olduğuna da vurgu yaptı.

“Kalipso” yatağında gerçekleştirilen sondaj konusundaki bir soruya ise Lakkotripis, bu çok önemli keşiften bu yana neredeyse altı ay geçtiğini ve henüz yatağın büyüklüğü konusunda net bir görüntüye sahip olmadıklarını ifade etti.

Tam olarak bu örneklerde, jeopolitik/karbonlu yapıların karmaşık olduğunu dile getiren Lakkotripis, yılsonunda veya yeni yılın başında bu hususta bilgiye sahip olacaklarını söyledi.

ExxonMobil’in sondajı konusunda ise Lakkottripis, planlama dahilinde olduklarını ve ilk sondajın 2018 yılının son çeyreğinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Lakkotripis Ekonomik ve Jeopolitik Faydalar Görüyor” başlıklı haberinde, Lakkotripis’in Afrodit yatağını idare eden Noble-Shell-Delek şirketler grubuyla yeniden müzakere edilmesinden, ekonomik ve jeopolitik faydalar ortaya çıkmasını umduğunu yazdı.

Gazete, Lakkotripis’in, Afrodit yatağının geliştirilmesinin en kısa zamanda başlaması için, sözleşmenin yeniden müzakere edilmesinin, devlet için en iyi seçenek olduğunu savunduğunu iletti.

PRODROMU

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise “Astra’ya” yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin acele etmeden, sözde Rum MEB’indeki 12’inci parselle ilgili olarak, şirketlerle müzakerelere başlamasının, iyi olacağını ifade etti.

Müzakerelerin ne getireceğini görmeyi bekleyeceklerini dile getiren Prodromu, Afrodit yatağını idare eden şirketlerin, muhtelif petrol fiyatları temelinde yataktan istifade edilmesinin kar getirmeyen bir şey olduğunu düşündüklerini ve bu yüzden anlaşmanın şartlarının yeniden belirlenmesini istediklerini ifade etti.

Rum hükümetinin ilk bakışta bu talebe karşı olduğunu, bundan ötürü de ortak bir formül bulunması için şirketlerle diyaloğa gireceğini kaydeden Rum sözcü, hedefin Rum Yönetiminin menfaatinin bozulmaması ve mevcut anlaşmalarda başka olumsuz şartlar meydana getirilmemesi olduğunu sözlerine ekledi.

BAKANLIKTA TOPLANTI

Şirketlerle müzakere edilmesi kararının alınmasından 24 saat sonra, Rum Dışişleri Bakanlığında dün bir toplantı gerçekleştirildiğini yazan Fileleftheros ise, toplantıya Rum Dışişleri, Enerji ve Savunma Bakanlarının katıldığını belirtti.

Gazete, toplantıda enerji planlarının kesintisiz bir şekilde uygulanması için, bunların gözden geçirildiğini ve bunlarla ilgili koordinasyonda bulunulduğunu yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmek için 13 Eylül’de İsrail’e gideceklerini de anımsatan gazete, Hristodulidis ile Kocias’ın, aralarındaki işbirliğiyle ilgili konuları görüşmek için, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail üçlü işbirliği çerçevesinde İsrail’e gideceklerini ekledi.

PARTİLERİN AÇIKLAMASI

Gazete Afrodit yatağı konusunda şirketlerle yeniden müzakere yapılacak olmasını yorumlayan Rum siyasi partilerinin ise, hükümetin faaliyetlerinin, Rum Yönetimi’nin menfaatine odaklanması gerektiği yönünde mesajlar gönderdiklerini yazdı.

Gazeteye göre EDEK partisi açıklamasında, Afrodit’le ilgili yeniden müzakerenin, Rum kesiminin geniş bölgedeki jeostratejik rolünün yükselmesi için, doğal gazdan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde istifade edilmesiyle alakalı olması gerektiğini belirtti.

Ekologlar ise yaptıkları açıklamada, Afrodit yatağının değerlendirilmesi konusunda müzakere grubu atanmasından memnuniyet belirtti.

 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 12:41
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