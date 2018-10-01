Rum Ekologlardan KKTC’deki Tutuklamalarla İlgili Açıklama

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin, geçtiğimiz gün KKTC makamları tarafından tutuklanan, baba-oğul 2 Kıbrıslı Rum ile geçtiğimiz hafta tutuklanan Mısırlı balıkçılar ile ilgili açıklama yaptığı belirtildi.



Fileleftheros gazetesine göre, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, yaptığı açıklamada, söz konusu tutuklamaların “rastgele olaylar” olmadığını iddia etti.



Rum Ekologlar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’tan ve BM Genel Kurulu’ndan döndüğü ve Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin önemli temasların beklendiği bir zaman diliminde kendi iddiasına göre Türkiye’nin, Rum balıkçı teknesine el koymasının ve ara bölgede 2 Kıbrıslı Rum’u tutuklamasının “rastgele” olmadığını savundu.



Yapılan açıklamada ayrıca 2 Kıbrıslı Rum’un serbest bırakılması için gerekli girişimleri gerçekleştirmesi ve olayın, gerek BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Komisyonu’na şikayet edilmesi için Rum Yönetimi’ne de çağrıda bulunuldu.