Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Mağusa Limanı’nın Açılması Çağrısını Yineledi!



Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin, Mağusa Limanı’nın açılması konusunu yeniden gündeme getirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin, Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi üyelerinin, geçtiğimiz günlerde Ada’ya gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Mağusa Limanı’nın açılması konusunu gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre Rum Ekologlar, Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak Maraş konusunun BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 750 sayılı kararları, Kiprianu-Denktaş doruk anlaşması çerçevesinde ele alınmasını yıllardır önerdiklerini de kaydetti.

SÖZDE “LİSİ (AKDOĞAN) BELEDİYE BAŞKANI”

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, sözde “Lisi (Akdoğan) Belediye Başkanı” Andreas Kauris’in Atina’da katıldığı bir etkinlikte “sürmekte olan işgalden” söz ettiği belirtildi.

Habere göre Atina’da gerçekleştirilen Avrupa bölgesel işbirliği grupları toplantısına beraberindeki heyetle katılan Kauris, burada yaptığı konuşmada Avrupa’nın açık yarasının, bir diğer değişle, “sürmekte olan Türk işgalinin” kapatılması gerektiğini ileri sürdü.

