Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Heyeti Ay. Fanurios Kilisesi’ni ziyaret etti

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği heyetinin, Girne’deki “Ay. Fanurios” Kilisesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin, “Ay. Fanurios” yortusu günkü ziyaretiyle “ülke bizimdir ve bizi bekliyor” mesajını gönderdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, açıklamasında, “Kuzey’deki kilisede dua etmenin ve inançlıların burada olmasının direnişi teşkil ettiğini” de savundu.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, “inançlıların orada olmasının Türk işgaline karşı bir direniş eylemini teşkil ettiğini” iddia etti.