Rum Eğitim Bakanlığı İle Eğitim Sendikaları Anlaşamadı!



SÜRESİZ GREV GÜNDEMDE



Rum Eğitim Bakanlığı’nın, eğitim alanındaki diğer ihtiyaçlara kaynak aktarılabilmesi için öğretmenlerden tasarruf yapılması niyetinden dolayı, öğretmen sendikaları ile bir süreden beridir yaşanan anlaşmazlığın henüz aşılamadığı belirtildi.

Politis gazetesi, eğitim alanında yaşanan anlaşmazlığın sona ermesine ilişkin ümidin, Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in, öğretmen sendikaları OELMEK, POED ve OELTEK’in sunmuş olduğu alternatif önerilerine ilişkin yanıt mektubunda “çıkmazı” ilan ettiğini, bu önerilerden hiçbirini kabul etmediğini yazdı.

Habere göre OELMEK, POED ve OLTEK, bugün toplanarak, daha önce ilan ettiği Eylül ayından itibaren süresiz grev konusunu yeniden ele alacak.

