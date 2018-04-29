Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris İle Söyleşi

Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris, Simerini gazetesine verdiği söyleşide, ELAM ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını ifade etti.



Simerini gazetesine göre, Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris, ELAM Başkanı Hristos Hristu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını, Helen ve Hıristiyanlık ideallerinden söz ederken demokrasi, insan ve özgürlükle ilişkili yıllara dayalı ilkelerden söz ettiğini belirtti.



Kilisenin eğitimdeki rolünün sorulması üzerine ise eğitim politikasının Eğitim Bakanı başkanlığında Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendiğini ifade eden Habiauris, toplumun çeşitli unsurlarıyla işbirliği yapması mümkün olan Eğiitm Bakanı’nın Kilise ile de işbirliği yapabileceğini ancak her birinin yetkilerinin ayrı olduğunu söyledi.