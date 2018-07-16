Rum Edebiyatçıya Ölüm Ve Tecavüz Tehdidi!

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlük yazarlarından Rum Edebiyatçılar Birliği Genel Sekreteri Maria Siakalli, son 6 gündür çok sayıda ölüm ve tecavüz tehdidi aldığını açıkladı.



Fileleftheros internet sayfasında yer alan habere göre, Siakalli, aldığı tehditleri Rum polisine şikayet etmediğini ancak AGİT’e ilettiğini söyledi.



Yapilan sözlük çalışmasina da değine Siakalli, bir akademisyen veya araştırmacının tarihi olgu ve olayları kaydetmesinin onları benimsediği anlamına gelmediğine işaret etti.



Siakalli, sözlükte, üzerinde uzlaşılmayan kelimelerin de yer aldığını belirterek, kelimelerden örnekler verdi.



