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Rum Edebiyatçılar Birliği Yönetim Kurulunun Yarısı Sözlük Yüzünden İstifa Etti.

Rum Edebiyatçılar Birliği Yönetim Kurulunun yarısı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle, gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlüğü yüzünden istifa etti.

Rum Edebiyatçılar Birliği Yönetim Kurulunun Yarısı Sözlük Yüzünden İstifa Etti.

Rum Edebiyatçılar Birliği Yönetim Kurulunun yarısı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle, gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlüğü yüzünden istifa etti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:00
Rum Edebiyatçılar Birliği Yönetim Kurulunun Yarısı Sözlük Yüzünden İstifa Etti.

Rum Edebiyatçılar Birliği Yönetim Kurulunun yarısı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle, gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlüğü yüzünden istifa etti.

Rum Edebiyatçılar Birliğinden bazı üyelerin, sözlüğün meydana getirilmesine müdahil olmasının, Rum Edebiyatçılar Birliğine büyük yan etkileri olduğunu yazan Alithia gazetesi, bu yüzden, gerçekleşen istifaların ardından, 15 Eylül’de seçime gidilmesine karar verildiğini ekledi.

 


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Son Güncelleme: 23.07.2018 13:12
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