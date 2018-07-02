Rum Dışişleri Bakanlığı’nda KKTC’ye geçen araçlarda yakıt kontrolüyle ilgili toplantı

Rum Dışişleri Bakanlığı’nda, çarşamba günü, KKTC’ye geçen araçlarda yakıt kontrolü yapılmasıyla ilgili toplantı yapılacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, toplantıda, KKTC’ye geçen araçlarda Rum Gümrük Dairesi personeli tarafından yapılan akaryakıt kontrolünün çerçevesinin netleştirilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, Rum Gümrük Dairesi’nin özde, Rum Hükümeti’nin ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, denetimlerin yalnızca ticari araçlara yapılması konusundaki görüşüyle hemfikir olduğunu kaydetti.

Haberde, Rum Gümrük Dairesi’nin taksileri, otobüsleri ve kamyonları ticari araçlar kategorisine koyduğu belirtildi.

KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen araçlarda akaryakıt kontrolünün zaman zaman yapıldığını; ancak akaryakıt fiyatlarının güneyde daha ucuz olduğu zamanlarda, bu denetimlerin azaldığını kaydeden gazete, Kıbrıslı Türkler ile KKTC’de yaşayan Rumlar ile Maronitlerin, bu denetimlerden zaman zaman muaf tutulduğunu yazdı.

Gazete, denetimlerin KKTC’den bilerek ve düzenli olarak akaryakıt temin ettiği bilinen araçlarda yapıldığını da kaydederek, “örneğin KKTC’ye neredeyse boş depoyla geçip birkaç dakika sonra deposu dolu şekilde geçen araçların, KKTC’ye sırf bu maksatla geçtikleri anlamına geldiğini” belirtti.