Rum Dışişleri Bakanlığı Sosyal Medyada Daha Aktif Rol Alacak...

Rum Dışişleri Bakanlığı, bakanlığa bağlı büyükelçilikler de dahil olmak üzere kendisine bağlı birim ve misyonların sosyal medyada dahi aktif rol üstlenmesi yönünde adım atılacağını duyurdu.

Filelefteros gazetenin haberine göre, Rum Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı resmi açıklamada, günümüzde sosyal medya ağlarının büyük önem taşıdığını ve bakanlık birim ve misyonlarının bu sektörde daha etkin olmaları için yeni adımlar atılacağını belirtti.

Açıklamada, Kıbrıslı Rumlara, bu konuda “Stratejik Faaliyet Planı” oluşturulması amacıyla bakanlığın sitesinden 11-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek ankete katılmaları çağrısında da bulunuldu.

