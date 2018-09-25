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Rum Dışişleri Bakanlığı, KKTC Açıklarında Yakalan Beş Mısırlının Serbest Bırakılması İçin Çaba Gösteriyor

Rum Dışişleri Bakanlığı, KKTC Açıklarında Yakalan Beş Mısırlının Serbest Bırakılması İçin Çaba Gösteriyor

25 Eylül 2018 Salı 09:06
Rum Dışişleri Bakanlığı, KKTC Açıklarında Yakalan Beş Mısırlının Serbest Bırakılması İçin Çaba Gösteriyor

Rum Dışişleri Bakanlığının, Mısır’ın Lefkoşa Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde, KKTC açıklarında yakalan beş Mısırlının serbest bırakılması için çaba gösterdiği belirtildi.

Politis gazetesine göre, Rum Haber Ajansı’na konuşan Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Mai Taha Halil, Büyükelçiliğin, gelişmeleri yakında takip ettiğini söyledi. 

Kıbrıs Türk tarafıyla doğrudan bir temasın olmadığını ifade eden Halil, tüm temasların BM’den bilgi alan Rum Dışişleri Bakanlığı yoluyla yapıldığını belirtti. 

Büyükelçi Halil, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıkladığı Mısırlıların isimlerini de teyit etti.

Son Güncelleme: 25.09.2018 12:16
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