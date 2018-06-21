Rum Dışişleri Bakanlığı İle Teknik Komiteler Arasındaki Bürokratik Engeller İyileşme Sürecinde!

Rum Dışişleri Bakanlığı veya Rum Tarihi Eserler Dairesi bürokratları ile Teknik Komite üyeleri arasında var olan bürokratik engellerin ve zor ilişkinin, iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, “Dışişleri Bakanlığı İle Geliştirilmiş İstişare” başlıklı haberinde, diplomatik kaynaklara dayanarak, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Teknik Komitelerle doğrudan istişarelere geçmesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın her ayrıntıya müdahil olmayacağına ilişkin yaklaşımının, hükümetin bu konuya yaklaşımının iyileştiği şeklinde kayda geçtiğini yazdı.

Habere göre, Kültürel Teknik Komitesi’nin Rum Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu, gazeteye yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarına devletin büyük finans sağlamasına ilişkin taahhüdünün, iki toplumdaki “Kıbrıslıların” gereksinimlerine ve beklentilerine yanıt verme olanağını artırdığını söyledi.



Gazete, Teknik Komitelerin faaliyetlerinin Rum hükümet dairelerinin onayını alması şartının kaldırılmasının ve Teknik Komitelerin başkanlarının bundan sonra Teknik Komiteler Koordinatörü Andreas Pirisiis ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis aracılığıyla yetkili bakanlarla doğrudan temasa geçmesinin tepkilere neden olduğunu anımsattı.Gazete haberinde Rum Eski Eserler Dairesi’nin talebinin ardından Rum Dışişleri Bakanlığı’nın sözlü notasının, Teknik Komitelerin, girişimlerini hayata geçirmesinde karşı karşıya kaldığı bürokratik engellerin niteliğini teşkil ettiğini de belirtti.