Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’ten Suriye Açıklaması

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB Dış İlişkiler ve Genel İşler Konseyi toplantısında, Suriye konusunda açıklamada bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesine göre, Hristodulidis, Lüksemburg’ta gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler ve Genel İşler Konseyi toplantısında Suriye konusunda yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, savaş ve insanlık suçunu teşkil eden kimyasal silahların kullanılmasını dolambaçsız şekilde kınadığını belirtti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın uluslararası örgütlerin yetkilileri tarafından ayrıntılı araştırma yapılmasını talep ettiğini belirtirken, Suriye’de askeri çözümün var olamayacağını ifade etti.

Suriye’deki durum ile AB-Rusya ilişkileri, İran’daki gelişmelerin temel görüşme maddeleri olduğu toplantıda, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, komşu ülkeler gibi Güney Kıbrıs’ın, nüfusa kötü etkilerinin olacağı durumun kötüleşmesinden ve geniş bölgenin güvenliğinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Hristodulidis ayrıca Suriye’de siyasi çözüm sağlanması için uluslararası toplum ve AB’nin çabalarının desteklenmesi gerekliliğini vurguladı.

HRİSTODULİDİS FRANSA VE ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB Dış İlişkiler ve Genel İşler Konseyi toplantısı çerçevesinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ayrı ayrı görüştüğünü yazdı.

Habere göre Hristodulidis temasları çerçevesinde ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi konusunu ele aldı.

Güney Kıbrıs ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliklerinden söz eden Hristodulidis, Doğu Akdeniz bölgesindeki son gelişmeler hakkında da görüş alış verişinde bulundu.

Hristodulidis, Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian ile, iki ülke arasında var olan gerek askeri işbirliği gerekse enerji ve güvenlik konularını görüştü.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’ın yakın zaman içerisinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini yazdı.

Hristodulidis, iki mevkidaşını, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifi konusunda da bilgilendirdi ve Kıbrıs Rum tarafının, AB ilke ve değerlerinden ve BM’nin ilgili kararlarından uzaklaşmayacak, BM kararları yaşayabilir bir çözüm sağlanması için samimi bir diyaloğa gelmeye hazır olduğunu ifade etti.

