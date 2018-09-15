Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Suudi Arabistan Maslahatgüzarı’nı Kabul Etti

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Suudi Arabistan’ın Güney Kıbrıs Maslahatgüzarı Abdulmonem Almahmoud ile bir araya geldiği belirtildi.



Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Suudi Arabistan’ın Güney Kıbrıs Maslahatgüzarı Abdulmonem Almahmoud arasında, Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine verilen önemin teyit edildiğini yazdı.



Görüşmenin, Suudi Arabistan’ın 12 Eylül tarihinde Güney Kıbrıs’ta Büyükelçilik açması nedeniyle gerçekleştirildiğini yazan gazete, görüşmede Doğu Akdeniz’den Körfez ülkelerine kadar istikrar ve barışın sağlanması amacıyla bölgesel düzeyde işbirliğinin geliştirilmesinden de söz edildiğini belirtti.