Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Brüksel’de...

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin bugün Brüksel’de yapılacak olan toplantısına katılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Libya’daki durum, Kuzey Kore’deki son gelişmeler gibi konuların ele alınmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Brüksel’de bulunması nedeniyle AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelecek.

Hristodulidis ayrıca, Amerikan Yahudi Komitesi ile (AJC), “Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın Jeopolitik Rolü: Bölgesel İstikrar, Enerji Güvenliği, Teröre Karşı Mücadele” konulu çalışma yemeğine katılacak.

Hristodulidis, Latin Amerika ve Karayip Devletler Topluluğu (CELAC)-AB bakanlar zirvesinde de yer alacak.

