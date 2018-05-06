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Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis EVE yetkilileri ile Kıbrıs sorununu ve diğer konuları ele aldı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, “Mağusa bölgesi” Ticaret ve Sanayi Odası (EVE) yetkilileriyle bir araya gelerek Kıbrıs sorunu başta olmak üzere birçok konuyu ele aldığı ve Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, en kısa zamanda, Amerikalı Jane Holl Lute’nin, BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi olarak atanmasının ardından, Guterres çerçevesinde yeniden başlayacağını savunduğu belirtildi.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis EVE yetkilileri ile Kıbrıs sorununu ve diğer konuları ele aldı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, “Mağusa bölgesi” Ticaret ve Sanayi Odası (EVE) yetkilileriyle bir araya gelerek Kıbrıs sorunu başta olmak üzere birçok konuyu ele aldığı ve Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, en kısa zamanda, Amerikalı Jane Holl Lute’nin, BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi olarak atanmasının ardından, Guterres çerçevesinde yeniden başlayacağını savunduğu belirtildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 07:00
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis EVE yetkilileri ile Kıbrıs sorununu ve diğer konuları ele aldı

“HRİSTODULİDİS GUTERRES ÇERÇEVESİNDE MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAYACAĞINI SAVUNDU” 

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, “Mağusa bölgesi” Ticaret ve Sanayi Odası (EVE) yetkilileriyle bir araya gelerek Kıbrıs sorunu başta olmak üzere birçok konuyu ele aldığı ve Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, en kısa zamanda, Amerikalı Jane Holl Lute’nin, BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi olarak atanmasının ardından,  Guterres çerçevesinde yeniden başlayacağını savunduğu belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, EVE yetkilileriyle, dün,  gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri, Maraş konusunu, Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi üyelerinin 7-8

Mayıs’ta Maraş’a gerçekleştireceği ziyaret, Derinya sınır kapısının açılması ve yurt dışına yönelik iş ziyaretleri konularını ele aldığını yazdı.

Habere göre, EVE “Mağusa bölgesi” yaptığı açıklamada,  Hristodulidis’in, “Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, en kısa zamanda,  ilgili taraflarla temaslar yapmak için yakın zamanda Ada’ya gelmesi beklenen Amerikalı Jane Holl Lute’nin, BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi olarak atanmasının ardından,  Guterres çerçevesinde yeniden başlayacağı” görüşünü dile getirdiğini ifade etti. 

Yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi üyelerinin Maraş’a yönelik ziyareti konusunda Hristodulidis’in, ziyaretin amacının, Avrupa Parlamentosu’nun, aralarında BM Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) ve 789 (1992) kararlarının uygulanmasını da öngören 14 Şubat 2012 tarihli yazılı açıklaması sahnesinin geri getirilmesi ve teyidi şeklinde olduğunu dile getirdiği belirtildi. 

EVE “Mağusa bölgesi” Başkanı Avgustinos Papathomas, Maraş’ın sakinleri için  açılması temennisinde bulunurken, bunun Derinya sınır kapısının açılmasıyla da ilişkilendirilebileceğini ifade etti.   

HRİSTODULİDİS YARIN KOCİAS İLE GÖRÜŞECEK 
Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın yarın bir araya geleceğini yazdı. 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Güney Kıbrıs’ta Salı günü gerçekleştirilecek olan Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü zire için Ada’ya geleceğini anımsatan gazete, Hristodulidis ile Kocias’ın, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin yanı sıra üçlü işbirlikleri konularını da ele alacağını belirtti. 
 

Son Güncelleme: 06.05.2018 10:19
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