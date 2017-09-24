Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Eylül 2017 Pazar 09:50

Rum Dışileri Bakanlığı KKTC’deki 206 Oteli “Yasakladı”

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Ada’ya Güney Kıbrıs’tan giriş yapan ve KKTC’de kalacağını beyan eden turistlerin, Rum malı oldukları gerekçesiyle konaklamalarını “yasakladığı” otellerin listesi açıklandı.

Rum Dışileri Bakanlığı KKTC'deki 206 Oteli 'Yasakladı”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Ada’ya Güney Kıbrıs’tan giriş yapan ve KKTC’de kalacağını beyan eden turistlerin, Rum malı oldukları gerekçesiyle konaklamalarını “yasakladığı” otellerin listesi açıklandı.

Haftalık Kathimerini İsrailli bir grup turistin, KKTC’ye gelerek sözde “Rum göçmenlere ait” otellerde kalacakları gerekçesiyle Güney Kıbrıs’a girişlerinin ilk önce yasaklanması (daha sonra İsrail Büyükelçiliği’nin devreye girmesi ile yasak kaldırıldı) ile gündeme gelen “emirnamenin” Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından, vukuattan üç ay önce ilgili birimlere gönderildiğini yazdı.

Gazete emirname ile Güney Kıbrıs’a gidişinde KKTC’de konaklayacağını beyan eden üçüncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a girişlerinin yasaklandığını, AB üyesi ülke vatandaşların ise Güney’e girişlerine izin verilmekle birlikte, KKTC’de konaklayacaklarını beyan etmişler ise, gelecekleri yerde Rum yönetimi yasalarının uygulanmadığı ve ihtiyaç duymaları halinde kendilerine yardım edilemeyeceği “bilgisi” verildiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın KKTC sınırında yapılan denetimlerden edinilen verilere dayanarak, her yıl Ada’ya Güney’den giriş yapıp KKTC’yi ziyaret eden turist sayısının 250 bin olduğunu yazan gazete “Rum malı” olduğu gerekçesiyle Rum Dışişleri Bakanlığı’nın 206 otel ve turistik tesisin isimlerinin yer aldığı “yasaklılar listesinin” fotokopilerini de yayınladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı
Nikolas Papadopulos Yeni Stratejisini Açıkladı Nikolas Papadopulos Yeni Stratejisini Açıkladı
1 Ekim Resmi Geçit Töreni Yine Strovolo’da 1 Ekim Resmi Geçit Töreni Yine Strovolo’da
Rum Başkanlık Seçimiyle İlgili İlk Anket... Rum Başkanlık Seçimiyle İlgili İlk Anket...
Güney Kıbrıs 1 Ocak’tan İtibaren Ab Ülkeleri Ve Üçüncü Ülkelerden Üzüm İthalini Yasaklıyor Güney Kıbrıs 1 Ocak’tan İtibaren Ab Ülkeleri...
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Güney Kıbrıs’a Gidiyor Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Güney Kıbrıs’a...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Güney’de İnsan Ticareti Ve İstismarı
Rum Yüksek Mahkemesi 3’ü Rum 3’ü Bangladeşli 6 sanığı, yetişkin insan&nbsp; ticareti, komplo,...

Haberi Oku