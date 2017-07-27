Rum Diplomatik Misyon Şefleri Güney’de Toplanıyor

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, dış politikanın uygulanmasında daha iyi koordinasyon sağlamak amacıyla yabancı ülkelerdeki Rum diplomatlarla bugün ve yarın toplantı yapıyor.

KIBRIS SORUNUNDAKİ SON GELİŞMELER, MÜZAKERELERİN ÇÖKMESİ VE ULUSLARARSI ALANDAKİ İNSİYATİFLER RUTİN TOPLANTININ ÖNEMİNİ ARTIRDI

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, dış politikanın uygulanmasında daha iyi koordinasyon sağlamak amacıyla yabancı ülkelerdeki Rum diplomatlarla bugün ve yarın toplantı yapıyor.

Fileleftheros’un haberine göre, Kıbrıs sorununda oluşan yeni olgular, müzakerelerin Crans-Montana’ta çökmesi ve Rum tezlerinin anlatılması amacıyla uluslararası alandaki inisiyatifler nedeniyle Kasulidis’in diplomatlarla bu yılki toplantısı özel bir önem taşıyor.

Bu rutin yıllık toplantı çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis, Meclis Dışişleri ve Avrupa konuları komite üyeleri ve Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü ile görüşmeler de yapılacak. Toplantıda, Rum dış politikasının, bölgesel ve uluslar arası gelişmelere oranla, Avrupa boyutuna özel bir ağırlık verileceği kaydedildi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın bu yıl ayrıca öncelik olarak belirlediği ekonomi ve kamu diplomasisi alanlarında eğitim seminerleri de düzenleneceğini yazdı. Atölye çalışması şeklinde düzenlenecek seminerler “Clingendael” isimli Hollanda Uluslararası İlişkiler Enstitüsü işbirliğinde Rum Yatırım Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası, İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu, Maliye, Enerji, Ticaret Sanayi ve Turizm bakanlıkları ile Enformasyon Dairesi’nin katılımıyla gerçekleşecek.



