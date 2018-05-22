Rum Devlet Radyo ve Televizyonu Rık’e Para Cezası

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e, Tüketiciyi Koruma Derneği tarafından, 10 bin Euro para cezası verildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Tüketiciyi Koruma Derneği’nin, RIK 3’ün, dinleyicileri için organize ettiği deniz yolculuğunun ileriye götürülmesi şeklinde haksız ticari uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle, kuruma 10 bin Euro idari para cezası verdiğini yazdı.

Gazete RIK’in, deniz yolculuğunu tanıtırken, “özel ve düşük fiyatlardan” söz ettiğini ancak yapılan araştırmanın ardından bunun kanıtlanamadığını, buna bağlı olarak da “asılsız” olarak nitelendirildiğini belirtti.