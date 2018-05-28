Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (EİK) CEO’su Panos Kelamis istifa etti

Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (EİK) CEO’su Panos Kelamis’in görevinden istifa ettiği belirtildi.

Politis gazetesi iyi haber alan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi CEO’su Panos Kelamis’in, istifasını geçtiğimiz pazartesi sunduğunu yazdı.

Kelamis’in istifasının gerek EİK gerekse Rum Enerji Bakanlığı’nda kargaşaya neden olduğunu yazan gazete, Kelamis’in, yüksek mevki, tecrübe ve ayrıca şirketin yönetici kadrosunda en pahalı ücrete (ücretlerle birlikte yılda 180 bin Euro) sahip olduğunu belirtti.



EİK’in önünde, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”deki hidrokarbondan faydalanılmasına ilişkin çok önemli kararların bulunduğuna da dikkati çeken gazete, EİK CEO’su Kelamis’in, istifa gerekçesi olarak kişisel nedenleri ortaya koyduğunu ancak gayri resmi bilgilerin ise Kelamis’in kişisel nedenlerin ötesinde, bazı EİK Yönetim Kurulu üyeleri karşısında sahip olduğu “Afrodit” yatağındaki doğal gazın satışına ilişkin müzakerelerle ilgili farklı görüş ve anlayışa da atıfta bulunduğunu yazdı.Gazete EİK’in direkt öncelikleri arasında Noble, Shell ve Delek (Afrodit’in kullanma hakkına sahip olanlar) şirketleri ve Afrodit yatağındaki rezervin, Mısır kıyılarındaki Idku doğalgaz sıvılaştırma terminaline satılmasına ilişkin Mısır’daki şirketlerle olan müzakerelerin tamamlanmasının bulunduğunu da anımsattı.