Rum Deniz Kuvvetleri’ne Yeni Gemi

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Rum Deniz Kuvvetleri’nin “koruyucusu” olarak kabul edilen Aziz Nikolau’nun isim yortusu sebebiyle dün Mari (Tatlısu) bölgesinde yer alan Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde düzenlenen törende, bir devriye gemisinin Rum Sahil Güvenlik güçlerine katıldığını duyurdu.

Alithia gazetesinin haberine göre, Fokaidis törende yaptığı konuşmada, “Ammohostos” (Mağusa) isimli sahil güvenlik gemisinin Rum Tarım Bakanlığı Denizcilik ve Deniz Araştırmaları Dairesi tarafından Deniz Kuvvetleri’ne devredildiğini açıkladı.

Fokaidis, söz konusu geminin, Güney Kıbrıs’ın özellikle arama kurtarma alanındaki görevlerini yerine getirmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.