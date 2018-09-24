Rum Çiftçiler Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin Kiraları Artırmasından Şikayetçi

Kıbrıs Türk mallarını kiralayan Rum çiftçilerin, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin kiralarda yüzde 300’e varan zam yapmasından şikayetçi oldukları bildirildi.



Alithia gazetesine konuşan “Avdimu” (Düzkaya) Muhtarı ile “Paramali” (Çayönü) muhtarları Andreas Fotiu ve Aleksandros Prodromu’nun, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin kiraları artırmasının yanı sıra, mandıra, depo, garaj gibi yapıları yıkmaları talimatını verdiğini söyledi.



Habere göre Fotiu ile Prodromu, bu yapıları yıllardır kullandıklarını ve Vasilik tarafından kendilerine herhangi bir sorun çıkarılmadığını; ancak şimdi, bu yapıların yasadışı oldukları gerekçesiyle yıkılmasının istendiğini belirtti.



Haberde, Rum çiftçilerin artan kiralar nedeniyle malları terk etmek durumunda kalabilecekleri ifade edildi.

