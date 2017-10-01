Rum Başkanlık Seçimi Anketi

Güney Kıbrıs’ta Ocak 2018’te yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik anketlerin yayınlanmasına devam ediliyor.

Kathimerini gazetesi, “Symmetron Market Research” şirketi tarafından gazete adına 25-29 Eylül’de, 850 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına yer verdi.

Gazete, anket sonuçlarına dayanarak, 1’inci turda kime oy vereceksiniz sorusuna yüzde 32’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yüzde 22’nin Nikolas Papadopulos, yüzde 16’nın Stavros Malas, yüzde 5’in de Yorgos Lillikas yanıtı verdiğini yazdı. Çekimser oranının yüzde 12, kararsız oranının ise yüzde 13 olduğu kaydedildi.

Gazete, seçimlerin 2’nci turunun Anastasiadis ile Papadopulos arasında geçmesi senaryosu çerçevesinde, Anastasiadis’in yüzde 40, Papadopulos’un yüzde 33; Anastasiadis ile Malas arasındaki yarış durumunda ise Anastasiadis’in yüzde 45, Stavros Malas’ın ise yüzde 24 oy alacağını yazdı.

Habere göre, hangi adayın, Kıbrıs sorununu daha iyi yönetebileceği şeklindeki soruya yüzde 32 Anastasiadis, yüzde 24 Papadopulos, yüzde 13 Malas ve yüzde 4 Yorgos Lillikas; ekonomiyi kimin daha iyi yönetebileceği sorusuna yüzde 34 Anastasiadis, yüzde 26 Papadopulos, yüzde 13 Malas ve yüzde 4 Lillikas yanıtını verdi. Sosyal politika konusunu kimin daha iyi yönetici sorusuna yüzde 30 Anastasiadis, yüzde 24 Papadopulos, yüzde 17 Malas ve yüzde 4 Lillikas dedi.

Adaylarla ilgili görüşlerin sorulması üzerine, Anastasiadis için yüzde 46 olumlu, yüzde 51 olumsuz; Papadopulos için yüzde 37 olumlu, yüzde 56 olumsuz; Malas için yüzde 28 olumlu, yüzde 62 olumsuz; Lillikas için yüzde 19 olumlu, yüzde 75 olumsuz yanıtını verdi.