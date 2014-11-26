Rum Başkanlık Sarayı Üzerinde Pegasus Uçağı!

Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek üzere havalanan PGT 219 sefer sayılı Pegasus Havayolları uçağının dün, “neredeyse” Rum Başkanlık Sarayı üzerinden geçtiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Başkanlık Sarayı Üzerine Kadar Uçuyorlar… Lefkoşa’da Dün, Ercan’dan Kalkan Türk Uçağının İlk Kez Görülmüş Rotası” başlıklarıyla aktardığı haberinde, Ercan Havalimanı’ndan saat 11.09’da havalanan Pegasus uçağının önce KKTC’nin batısına doğru yol aldığını, ardından da güneye doğru yönelerek “Eğlence Sanayi Bölgesi”, “Eğlence Parkı” ve oradan da Rum Dışişleri Bakanlığı ve Rum Başkanlık Sarayı’na doğru 4 bin fit (bin 300 metre) yükseklikte uçtuğunu öne sürdü.

Bu noktadan sonra uçağın yüksekliğini 7 bin fite çıkardığını belirten gazete, hipodrom üzerinden geçen uçağın yeniden KKTC’ye girerek Beşparmak Dağları üzerinden Türkiye’ye yöneldiğini yazdı.

Gazete, uçağın izlediği bu rotanın kötü hava koşullarından kaynaklanmış olabileceği gibi, “pilot hatasının” da bu duruma sebep olabileceğini iddia etti.