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Rum Başkanlığı Anastasiadis’e açılan sahte Instagram hesabı için polise başvurdu

Rum Başkanlığı’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına açılan sahte Instagram hesabı için polise başvurduğu bildirildi.

Rum Başkanlığı Anastasiadis’e açılan sahte Instagram hesabı için polise başvurdu

Rum Başkanlığı’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına açılan sahte Instagram hesabı için polise başvurduğu bildirildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 09:13
Rum Başkanlığı Anastasiadis’e açılan sahte Instagram hesabı için polise başvurdu

Rum Başkanlığı’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına açılan sahte Instagram hesabı için polise başvurduğu bildirildi.

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Alithia gazetesi söz konusu sosyal paylaşım sitesi Instagramın, toplumda artık çok bilindiğini, bunun sonucunda da bir kişinin sahte profil oluşturarak halkın önüne Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olarak çıktığını yazdı.

Söz konusu profilin, çoğu zaman küfür içerikli fotoğraflar paylaştığını ve takipçilerine mesajlar yolladığını yazan gazete, Rum Başkanlığı’nın şikayetinin ardından Bilişim Suçlarının Kovuşturulması Birimi’nin olayı araştırdığını ve hesabın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile alakası olmayan bir genç tarafından açıldığını tespit ettiğini belirtti.

Anastasiadis’in, söz konusu genç hakkında, yargıya kadar götürmesi mümkün olan bu olayı daha fazla ileri götürmeme kararı aldığını belirten gazete, Anastasiadis’in sadece “azarlama” talimatı verdiğini ve bunun yapıldığını yazdı.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 12:48
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