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Rum Basınında Pile’de 1964’te Kıbrıslı Türkleri Öldürenlere İlişkin Haber...

Politis gazetesi, Larnaka’dan İngiliz Üsleri’ndeki işlerine gitmek üzere 13 Mayıs 1964 tarihinde otobüsle yola çıkan ancak daha sonra öldürüldükleri anlaşılan 11 Kıbrıslı Türk’ün öldürülmelerinin faillerine ilişkin bir haber yayımladı.

Rum Basınında Pile’de 1964’te Kıbrıslı Türkleri Öldürenlere İlişkin Haber...

Politis gazetesi, Larnaka’dan İngiliz Üsleri’ndeki işlerine gitmek üzere 13 Mayıs 1964 tarihinde otobüsle yola çıkan ancak daha sonra öldürüldükleri anlaşılan 11 Kıbrıslı Türk’ün öldürülmelerinin faillerine ilişkin bir haber yayımladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:06
Rum Basınında Pile’de 1964’te Kıbrıslı Türkleri Öldürenlere İlişkin Haber...


 Politis gazetesi, Larnaka’dan İngiliz Üsleri’ndeki işlerine gitmek üzere 13 Mayıs 1964 tarihinde otobüsle yola çıkan ancak daha sonra öldürüldükleri anlaşılan 11 Kıbrıslı Türk’ün öldürülmelerinin faillerine ilişkin bir haber yayımladı.
Gazete “Otobüsteki 11 Kişi Arşivde – 1964 Yılında Pile’de Kaybolan 11 Kıbrıslı Türk’ün Katillerinden İkisi Hayatta” başlıkları altında, 1964 yılında Larnaka’daki evlerinden İngiliz Üsleri’ndeki işlerine gitmek için otobüsle ayrılan ve kendilerinden bir daha haber alınamamasının ardından öldükleri tespit edilen Kıbrıslı Türklere ilişkin habere geniş yer verdi.
Gazete, söz konusu Kıbrıslı Türklerin kalıntılarının 2006 yılında yapılan kayıp kazılarında Pile ile Larnaka’nın “Oroklini” bölgesi arasındaki bir arazide bulunmasının ardından yakınlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurması, bunun akabinde de Rum polisinin başlattığı soruşturmaya değindi.
Haberde, özetle, Rum polisi ve başsavcılığının AİHM’e sunduğu raporda, 11 Kıbrıslı Türk’ün ölümünden altı kişinin sorumlu olduğu, bunlardan ikisinin 2014 yılına kadar hayatta olduklarına inanıldığı belirtiliyor.
Rum başsavcılığının o dönemdeki raporunda, 11 Kıbrıslı Türk’ün öldürülmesine karıştıklarından şüphelenilen ve halen hayatta olan iki kişinin mahkum edilmesinin, olaya ilişkin şahitliklerin ölmüş kişilerin söylediklerine dayanması sebebiyle mümkün olmadığı belirtiliyor.
Gazete, AİHM’in Rum Başsavcılığını haklı bulduğunu belirtirken, olayın gerçekleştiği dönemde hayatta olup cinayeti anlatan ancak şu anda hayatta olmayan kişilerin söylediği iddia edilen ifadelere de haberinde yer verdi.
Olaya karışan ve hala hayatta olduklarına inanılan iki kişiden birinin kimliğinin tespit edilemediğini, diğerinin ise Avustralya ya da ABD’ye göç ettiğine dair bilgiler bulunduğunu aktaran gazete, Kıbrıslı Türklerin öldürülmelerinin ardından gömüldükleri çukura toprak döken şahsın oğluyla gerçekleştirdiği kısa röportajı da aktardı.
Gazete, Kıbrıslı Türklerin mezarlarına toprak taşıyan şahsın oğlunun, babasından bunu yapmasını isteyen üçüncü şahsın adını polise vermediğini ve o şahsın da tıpkı babası gibi artık hayatta olmadığını söylediğini belirtirken; şahsın gazetenin sorularına da yanıt vermediğini vurguladı.
Habere göre söz konusu şahıs, o dönemde Kıbrıslı Türklerin öldürülmesinin sebebinin, o dönemin Lefkoşa Polis Müdürü’nün oğlu olan Kıbrıslı Rum polis Kostakis Pandelidis’in öldürülmesi olduğunu iddia etti.
Gazete, o dönemde öldürülen diğer Kıbrıslı Türklerin cinayetlerine ilişkin soruşturmalarda da benzer bilgilere ulaşıldığını, Kostakis Pandelidis’in öldürülmesinin ardından “Kıbrıslı Türklerin görüldükleri yerde tutuklanmaları ya da öldürülmeleri emrinin verildiği” bilgisinin edinildiğini de belirtti.
 

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Son Güncelleme: 29.07.2018 13:17
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