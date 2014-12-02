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Rum Basınına Göre Pegasus Hava Yolları Adaya En Çok Yolcu Taşıyan Hava Yolu Şirketi

Kıbrıs genelinde, adaya en çok yolcu taşıyan hava yolu şirketinin Pegasus Hava Yolları olduğu bildirildi.

Rum Basınına Göre Pegasus Hava Yolları Adaya En Çok Yolcu Taşıyan Hava Yolu Şirketi

Kıbrıs genelinde, adaya en çok yolcu taşıyan hava yolu şirketinin Pegasus Hava Yolları olduğu bildirildi.

02 Aralık 2014 Salı 11:03
Rum Basınına Göre Pegasus Hava Yolları Adaya En Çok Yolcu Taşıyan Hava Yolu Şirketi
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Kıbrıs genelinde, adaya en çok yolcu taşıyan hava yolu şirketinin Pegasus Hava Yolları olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’a Gelen Yolcuların Yüzde 15’i Pegasus’la” başlığıyla aktardığı haberinde, adaya en çok yolcu taşıyan hava yolu şirketleri sıralamasında Pegasus Hava Yolları’nın birinci sırayı aldığını; “Kıbrıs Hava Yolları” (Cyprus Airways) ile Türk Hava Yolları’nın (THY) ikinci ve üçüncü sırada geldiğini yazdı.

Gazete, Pegasus Hava Yolları’nın son 2 yılda, her ne kadar “yasa dışı olsa bile”, Kıbrıs’a ve Kıbrıs’tan en fazla yolcuyu taşıyan hava yolu şirketi olduğunu kaydetti.

Bu yılın ilk 9 ayı içerisinde, adaya gelen toplam yolcu sayısının yüzde 15’ini Pegasus Hava Yolları’nın getirdiğini belirten gazete, “Kıbrıs Hava Yolları’nın” ise, yüzde 9’la sınırlı kaldığına işaret etti.

Gazete, mali sıkıntılar yaşayan ve iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan “Kıbrıs Hava Yolları” şirketinin kapanması halinde, bu durumun en çok Pegasus Hava Yolları’na yarayacağını öne sürdü.

YOLCULARIN YÜZDE 33’Ü ERCAN HAVALİMANI’NDAN

Haberde ayrıca, bu yılın ilk 9 ayı içerisinde adadaki uçuşların yüzde 33’ünün Ercan Havalimanı’ndan; yüzde 39,8’inin Larnaka Havalimanı ve yüzde 27,2’sinin de Baf Havalimanı’ndan yapıldığı bilgisi verildi.

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