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Rum basını üçlü enerji projesine geniş yer verdi!

“GÜNEY KIBRIS BAŞROLDE, TÜRKİYE GÖZLEMCİ” 

Rum basını üçlü enerji projesine geniş yer verdi!

“GÜNEY KIBRIS BAŞROLDE, TÜRKİYE GÖZLEMCİ” 

13 Mayıs 2018 Pazar 08:52
Rum basını üçlü enerji projesine geniş yer verdi!

“GÜNEY KIBRIS BAŞROLDE, TÜRKİYE GÖZLEMCİ” 
EAST MED KONUSU 
Rum basını, Güney Kıbrıs’ın üçlü iş birlikleri ve Doğu Akdeniz’deki enerji konusundaki gelişmelere bağlı olarak yorumsal haberlere bugün de yer verdi. 
Alithia gazetesi “Kıbrıs Başrolde, Türkiye Gözlemci” başlıklı yorumsal haberinde, Doğu Akdeniz’deki enerji konusundaki gelişmelerin büyük bir hızla ilerlediğini, bu ilerleme trenine, Güney Kıbrıs’ın da “güzelce girdiğini” yazdı.  
Akdeniz’in doğu kısmındaki deniz bölgesini, enerji anlamında Avrupa ile bağlayacak olan East Med boru hattı alanında, vizyonun ötesinde, daha çok şeyin yapılmasına başlandığına dikkati çeken gazete, bu çalışmanın sürdürülebilirliği konusunda herhangi bir göstergenin bulunmadığını, hiç kimsenin görmezden gelmemesiyle birlikte, bu yönde siyasi karar alınmasının bile enerji planlarını farklı boyutlara taşıdığını belirtti.
Bu planlamaların, Türkiye’yi, oyunun dışında bıraktığını, Türkiye’nin, herhangi bir sonuç almaksızın bu sürece dahil olma yöntemlerini de aradığını ileri süren gazete, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın “Akdeniz’deki ilk sondajın yazı ayında gerçekleştirileceğine” ilişkin açıklamasına da atıfta bulundu.
Güney Kıbrıs açısından ise durumların basit olduğunu yazan gazete, Mısır ve İsrail’le olan iş birliklerinin, sadece uzun vadede ekonomik fayda açısından avantajlı bir çözüm değil güvenliğe katkı sağlayacak bir enerji modelinin şekillendirilmesi anlamını da taşıdığını belirtti. 
Gazete haberinde İsrail’in, Türkiye üzerinden Avrupa’ya yönelik enerji koridorunun kurulmasından vazgeçtiğinin görüldüğünü, Tel Aviv’in bu büyük iş birliğinde Türkiye’nin “güvene layık” olmadığını düşündüğünü ve bu enerji koridorunu, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ile tercih ettiğini yazdı.
Güney Kıbrıs’ın, İsrail ve Mısır’la iş birliklerine ve imzaladığı anlaşmalara da atıfta bulunan gazete, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 12’nci ve İsrail “Yishai”  parsellerine ilişkin şirketlerin mücadelesinden de söz etti. 
Kıbrıs sorununa ilişkin olarak ise Türkiye’nin, Kıbrıs Türk toplumunu, Kıbrıs sorununun çözümü gerekli olmaksızın, enerji oyununa müdahil etmek istediğini savunan gazete, Kıbrıs sorununun çözümlenmemesi durumunda Kıbrıslı Türklerin buna müdahil olmasının Türkiye’ye rol sağlayacağını herkesin bildiğini de ileri sürdü, Kıbrıslı Türklerin müdahil olması konusuna Kıbrıs Rum tarafının da karşı çıktığını belirtti. 
“EAST MED VİZYONU” 
Öte yandan Simerini gazetesi “East Med Vizyonu ve Kabusları” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirvenin, geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’ta başarıyla gerçekleştirildiğini ve zirveye katılan üç ülke liderinin, 2018 yılı içerisinde East Med boru hattının kurulmasına ilişkin devletlerarası anlaşmanın tamamlanması gerektiği konusunda mutabakata vardığını anımsattı. 
Reuters gibi yabancı basının, East Med boru hattı için nihai ve bağlayıcı yatırım önerisi için ayrıntılı bir anlaşmanın, 2019 yılı başlarında beklendiğinden söz ettiğini yazan gazete, Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin enerji trenini kaybettiğini iddia ederek Ankara ve KKTC yetkililerinin “sözlü tehditlerde ve uyarılarda” bulunduğunu savundu.  
Gazete bu çerçevede geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin enerji konularında yapmış olduğu açıklamalara da yer verdi. 
Gazete haberinde East Med boru hattının AB’nin kendisi için de önemli bir role sahip olduğunu, bunu “ortak ilgi alanı projesine” dahil ettiğini anımsatırken, bunun, İsrail’in arzuladığı, Güney Kıbrıs’ın çıkarına olan Yunanistan ve İtalya tarafından desteklenen, AB tarafından kabul edilen bir proje olduğunu yazdı.
 

Son Güncelleme: 13.05.2018 12:36
Anahtar Kelimeler:
EnerjiBasınRum
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