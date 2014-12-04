Rum Basını Türkiye AB Bakanı Ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın Açıklamalarına Yer Verdi

Rum basını, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın dün KKTC’deki temasları sırasında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Fileleftheros gazetesi Türkiye AB Bakanı Bozkır’ın açıklamalarını “Türk Bakan Araştırmaların Süreceğini Duyurdu-Doğal Zenginlik Tüm Kıbrıs’a Ait” başlığıyla aktardı.

Politis gazetesi haberi “Bozkır, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türkleri Görmezden Geldiğini Söylüyor-Doğal Gaz Herkese Ait” şeklinde aktarırken, Haravgi gazetesi “Bozkır Kışkırtıcı Bir Şekilde Hem Suçlu, Hem Güçlü”, Alithia gazetesi ise “Bozkır: Barbaros Gitmeyecek” başlıklarını kullandı.